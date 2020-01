Salerno: ingresso gratuito per “Van Gogh – La mostra immersiva”. Ecco quando

Grande afflusso di visitatori a Salerno il 12 gennaio, giorno di ingresso gratuito, per “Van Gogh – La mostra immersiva”.

La mostra, inaugurata nel mese di novembre e installata nel complesso monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti fino al 23 febbraio 2020, sta riscuotendo un grande successo di pubblico.

Visto il grande successo dell’evento, l’organizzatore della mostra,“Alta Classe Project” e il “promotore “ProCulTur”, hanno accolto la richiesta del Comune di Salerno di dare libero accesso alla mostra gratuitamente.

Dopo l’ingresso gratuito di domenica 12 gennaio, la mostra “Van Gogh – La mostra immersiva” sarà visitabile gratuitamente domenica 2 febbraio 2020.

Si precisa però che nelle domeniche di accesso gratutito la visita è riferita alla sola area mapping e non comprende i visori 3d, disponibili comunque nello spazio apposito al prezzo di euro 5 per chi volesse.

Van Gogh – La mostra immersiva”

Prodotta e organizzata da Alta Classe Project e promossa dalla ProCulTur, con il patrocinio del Comune di Salerno, l’iniziativa “Van Gogh – La mostra immersiva” entusiasma i visitatori per la sua moderna forma d’espressione tecnologica e per la sorprendente originalità, capace di attirare in modo straordinario un pubblico eterogeneo, da appassionati d’arte a giovani studenti.

“Van Gogh – La Mostra immersiva” interagisce con l’osservatore, lo prende per mano e lo invita ad entrare dentro l’opera di uno dei pittori più amati di tutti i tempi: un nuovo modo di conoscere e vivere l’Arte. Il visitatore esplora il fascino di Vincent camminando all’interno dei suoi quadri, grazie ad un innovativo sistema di proiezioni 3D mapping.

I quadri prenderanno vita coinvolgendo e abbracciando il pubblico a trecentosessanta gradi. Ogni superficie diventerà arte: pareti, colonne, soffitti, e pavimenti si coloreranno delle tinte più amate da Van Gogh, dal blu profondo della notte stellata al giallo vivo dei girasoli.

Sarà impossibile non carpire a pieno il senso dei pensieri di Van Gogh e i suoi stati d’animo perché le sue opere prenderanno vita in vividi dettagli in un percorso video della durata di oltre un’ora, in cui sarà possibile gustare l’arte da diversi punti di vista, in piedi o sdraiati a terra, diventando parte integrante del quadro.

L’osservatore diventa infatti protagonista dell’opera, ampliando i propri sensi verso onde di immagini e suoni, intensi e belli. E la mostra coinvolgerà non solo la vista, ma anche l’udito, con una colonna sonora che accompagnerà il visitatore nel suo percorso, esaltando ancora di più l’emotività del viaggio.

Nel dettaglio, l’“esperienza” sarà divisa in tre parti emozionali, ciascuna con una fruizione temporale decisamente fluida.

Per tutte le altre info sulla mostra e le modalità di acquisto dei biglietti è possibile cliccare qui.