Salerno: il 31 ottobre la XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano

E’ stata presentata questa mattina presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città a Salerno, alla presenza dell’Assessore alla Cultura Antonia Willburger, la XVI Giornata Nazionale del Trekking Urbano.

“Turismo Lento” sarà il tema dell’edizione 2019 dell’evento, in programma giovedì 31 ottobre, organizzato dall’Associazione Erchemperto in collaborazione con l’Associazione Il Centro Storico, Antonella Schiavone, Teresa di Florio, Luigi Vernieri, Francesco Fasano e la Coldiretti.

Nel Medioevo il viaggio, di natura commerciale o religiosa, era connotato dai tempi “lenti” che oggi definiscono lo Slow Travel. Il ritmo che cadenzava il cammino permetteva di scoprire meraviglie, avere contatti con la gente, conoscere tradizioni ed usi dei luoghi toccati dal viaggio.

L’idea che guiderà il percorso è quella di ripercorrere le vie dei mercanti e dei pellegrini medievali. Si partirà dalla via Madonna del Monte, uno dei rami della strada che i mercanti provenienti da Napoli attraversavano per entrare in città. Si proseguirà in direzione della parte alta del Plaium montis, dove avevano sede diversi monasteri, luoghi forse dedicati all’ospitalità dei pellegrini che venivano a pregare sulla tomba dell’apostolo Matteo

La partenza è prevista da Palazzo di Città alle 19.00 mentre l’Itineraio sarà: Palazzo di Città, Via Indipendenza, scale mobili, via Madonna del Monte, via Spinosa, via Principe Sanseverino, Via Trotula De Ruggiero.