Salerno e provincia: oltre 6mila persone a letto con l’influenza, in attesa del picco

Il periodo invernale coincide con l’arrivo dell’influenza. Ogni anno centinaia di migliaia di italiani devono fare i conti con febbre, raffreddore, tosse e tutti gli altri sintomi che porta questo tipo di patologia.

Secondo quanto riportato dal sito del Il Mattino sono già 6mila le persone tra Salerno e provincia ad essere costrette a letto a causa dell’influenza, anche se il picco è atteso per le prossime settimane.

La fascia maggiormente colpita, com’è immaginabile, è quella compresa tra 0-14 anni ovvero i bambini.

I numeri sono in linea con quelli elaborati dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), attraverso il bollettino Influnet, ha stimato una media di 6,6 casi in Campania per 1.000 abitanti, la più alta in Italia in questo momento.

Una situazione che può rientrare nella normalità considerando il periodo dell’anno ma che deve assolutamente far si che gli adulti adottino anche le più semplici forme di tutela.

I piccoli non devono essere esposti a sbalzi di temperatura. I consigli da seguire sono i consueti: ridurre i contatti, evitare i baci e le carezze sul viso e le mani di parenti e amici, far usare la mascherina agli adulti raffreddati che si occupano del piccolo, lavare spesso le mani.