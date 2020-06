Salerno: aggredisce e ferisce il figlio di 7 anni con le forbici. Arrestato per tentato omicidio

Salerno sotto shock dopo l’aggressione di ieri da parte di un uomo, un padre, che ha ferito al collo il figlio di soli 7 anni.

Il fatto è accaduto ieri in tarda mattinata tra Salerno e Pontecagnano Faiano. Come riporta il quotidiano la Repubblica di Napoli, probabilmente l’uomo, colto da un raptus di follia, si sarebbe scagliato contro il figlioletto, prima cercando di strangolarlo e poi colpendolo con le forbici.

Nell’aggressione è rimasta ferita anche la mamma del bambino, che ha cercato di proteggere il figlio.

Le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono stati allertati da alcuni vicini, insospettiti dalle urla che provenivano dlal’abitazione vicina. Il bambino è stato trasportato all’ospedale “Ruggi” di Salerno dove si trova tutt’ora ricoverato in chirurgia pediatrica. Fortunatamente non è in pericolo di vita per merito dell’immediato intervento dei soccorsi che ha bloccato la copiosa fuoriuscita di sangue.

Anche la mamma è stata soccorsa e medicata dai sanitari della struttura ospedaliera salernitana: per lei solo lievi ferite.

L’uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Salerno, agli ordini del maggiore Adriano Fabio Castellari, ed è stato tradotto nel carcere di Fuorni.

Come riporta sempre la Repubblica, l’accusa formulata dalla Procura della Repubblica è di tentato omicidio e nelle prossime ore il 43enne sarà ascoltato dal magistrato titolare dell’inchiesta nel mentre proseguono le indagini dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.