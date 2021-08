Salernitana-Palermo: dove vederla, streaming e tv amichevole 1° agosto

La Salernitana torna in campo per una delle ultime amichevoli di questo ritiro precampionato sfidando il Palermo.

Sarà una partita estremamente interessante per capire quale sia lo stato di salute delle due squadre e in particolare della compagine guidata da mister Castori.

I granata, infatti, si apprestano a tornare in Serie A dopo tantissimi anni ma lo fanno in una situazione di grande incertezza societaria che sta facendo preoccupare i tifosi, oltre che con un organico decisamente incompleto, almeno per il momento.

I siciliano possono rappresentare già un buon test visto il periodo. Ricordiamo che il Palermo sarà impegnato nel campionato di Serie C.

Salernitana-Palermo: dove vederla

La partita tra Salernitana e Palermo si sarebbe dovuta giocare allo Stadio Arechi che però al momento è un cantiere aperto e quindi è stata spostata a San Gregorio Magno, dove si giocherà oggi 1° agosto alle ore 17.30.

Per questa attesissima amichevole non ci sarà copertura televisiva. Sarà possibile comunque seguirla in streaming. In particolare il match sarà trasmesso dai canali social del Palermo sia su Facebook che su Youtube mentre la Salernitana non ha ancora fornito questo dettaglio ma non è da escludere che anche la società granata metta a disposizione le immagini dei propri tifosi.

Salernitana-Palermo: probabili formazioni

Provare ad individuare le probabili formazioni è operazione estremamente complessa e delicata, visto che siamo in fase di precampionato e quindi tutti gli esperimenti sono possibili.

Il linea di massima forniremo quelle che potrebbero essere le formazioni in una condizione consueta.

Salernitana (3-5-2) Belec; Bogdan, Gyomber, Jaroszynski; Kalombo, Di Tacchio, Capezzi, Coulibaly, Ruggeri; Giannetti, Djuric.

Palermo (3-4-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Marconi; Doda, Odjer, Luperini, Valente; Floriano, Kanoute, Fella.

Ricordiamo ancora una volta che si tratta di indicazioni di massima e che quindi potrebbero anche non corrispondere ai ventidue protagonisti che oggi alle ore 17.30 scenderanno in campo.