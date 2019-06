Saldi Estivi 2019: ecco il calendario e alcuni consigli utili per gli acquisti

Ormai ci siamo, in diverse regioni d’Italia mancano solo pochi giorni all’inizio dei Saldi Estivi 2019.

In zone come la Campania gli sconti sono stati anticipati dal 6 Luglio, data prevista inizialmente, al 29 Giugno.

Se vi state chiedendo il motivo, questo è legato al fatto che il 3 di Luglio arriveranno turisti e amanti dello sport da tutto il mondo per seguire le Universiadi.

Occasione giusta anche per i commercianti che offriranno ai propri clienti prezzi ridotti e scontati.

Per quanto concerne le altre regioni, in quasi tutte l’inizio è fissato per il prossimo 6 Luglio.

Ci sono alcune eccezioni, però, che sono rappresentate dalla Campania e dalla Basilicata 2 Luglio e la Sicilia 1° Luglio.

Saldi Estivi 2019: consigli utili per gli acquisti

Il primo consiglio per affrontare nella maniera giusta i Saldi Estivi 2019 è quello attendere l’inizio degli sconti e paragonare tra di loro i prodotti offerti, anche in base al prezzo, e metterli a paragone anche con quelli proposti sul web, mettendo anche in conto le differenze di accessibilità.

E’ indubbio che online si possono trovare una serie di opportunità che in molti negozi fisici vengono meno. Ma lo shopping significa anche passeggiare in compagnia e passare ore di spensieratezza e relax.

Un consiglio molto utile per chi effettivamente vuole capire se durante il periodo degli sconti c’è una riduzione di prezzo è quello di fare un giro per negozi prima dell’inizio dei Saldi prendendo nota dei prezzi non scontati per verificarne l’effettivo sconto. Bisogna poi diffidare di marchi molto simili a quelli noti e degli sconti superiori al 50% che spesso nascondono merce non proprio nuova o prezzi vecchi falsi.

Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale dello sconto applicato.