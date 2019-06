Saldi Campania 2019: anticipati a sabato 29 Giugno. Ecco tutte le date e le info

Inizieranno sabato 29 Giugno i saldi Campania 2019. A differenza di quanto deciso in un primo momento, la data fissata inizialmente era quella del 6 Luglio.

La motivazione di tale scelta è legata all’inizio delle Universiadi che prenderanno il via il prossimo 3 luglio.

Un evento internazionale che richiamerà in Campania migliaia di turisti, visitatori e sportivi da tutto il mondo.

Proprio per questo motivo alcune associazioni di categoria hanno chiesto che questi fossero leggermente anticipati di circa una settimana.

Gli sconti, come da tradizione, dureranno 60 giorni e termineranno, almeno per quanto concerne la Campania il 29 di agosto.

Una buona notizia per quanto riguarda gli amanti dello shopping che potranno già da sabato sfruttare i saldi Campania 2019 per fare i propri acquisti.

Saldi: ecco il calendario nelle altre regioni

Il calendario dei Saldi 2019, come sempre, varia da regione e a regione. In buona sostanza l’inizio è previsto il 6 Luglio in moltissime regioni eccezion fatta come detto per la Campania che anticipa al 29 Giugno, la Basilicata 2 Luglio e la Sicilia 1° Luglio.