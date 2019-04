Ruggero Pasquarelli è uno dei giovani cantanti e attori più conosciuti della televisione.

Con la sua voce e il suo talento si è fatto conoscere e amare da tantissimi giovani e non solo.

Ruggero Pasquarelli: chi è, età, fidanzata e carriera del cantante e attore

Ruggero Pasquarelli è nato a Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, in Abruzzo il 10 settembre 1993.

Si è fatto conoscere partecipando al talent show X Factor nella squadra di Mara Maionchi, nella categoria uomini under.

A seguire è stato il conduttore su Rai 2 e Rai Gulp, della seconda edizione di Social King.

Viene scelto per interpretare il ruolo di Federico nella seconda parte della prima stagione della telenovela Violetta.

Nel 2013 lavora in Get the Party su Disney Channel insieme a Valeria Badalamenti. A seguire torna nuovamente in Argentina per girare la terza stagione di Violetta.

Insieme a Ambra Lo Faro ha condotto un altro programma per bambini, si tratta di Cartoon Magic.

Nel gennaio 2015 inizia un tour con il cast della serie, con lo spettacolo Violetta en Vivo, partendo dalla Spagna e finendo a Pesaro.

Nel 2012 pubblica per Mondadori libro intitolato Mi piace! Come conquistare un ragazzo.

Successivamente viene scelto per interpretare il ruolo di Matteo Balsano, il pattinatore che si contende il cuore della protagonista, nella serie argentina Soy Luna.

Lo scorso anno è partito per una tournée in Europa e America Latina insieme a Karol Sevilla.

Come detto in precedenza grazie al suo talento e alla sua musica è riuscito a farsi amare e conoscere in tutto il mondo.