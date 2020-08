Rosanna Lambertucci è uno dei volti più amati e conosciuti del panorama televisivo italiano.

Grazie alla sua competenza, alla sua simpatia e al suo talento, ha conquistato il cuore di migliaia di persone che la seguono con passione.

Chi è Rosanna Lambertucci: età, figli, marito, vita privata, curiosità e carriera

Rosanna Lambertucci è nata a Roma il 30 maggio del 1945. Inizia la sua carriera lavorando in Radio 2 curando la rubrica Domande a Radiodue.

Arriva poi il passaggio in televisione dove si occuperà di salute per diversi programmi di successo.

Alcuni esempi possono essere S come Salute, Più sani e più Belli e Luna Park.

Sempre di saluta e dello stare in forma si è occupata su Alice tv dove ha condotto La salute vien mangiando.

Come giornalista ha lavorato con diverse testate come: Allure, Gente, Grazia e Visto ed è autrice della rivista Più sani, più belli.

E’ stata l’autrice di diversi libri, sempre con tema la salute, come ad esempio: Più magri e più belli, La grande opera di Rosanna Lambertucci, Vitamine e sali minerali per sentirsi bene, In gran forma: come conquistare e mantenere la forma fisica ideale, La salute vien mangiando: più sani e più belli a tavola, Rilassarsi e star bene con le ginnastiche dolci, Mal di testa: origini e cure diverse, Dimagrire con i perché, I ristorante del mangiarsano, L’agenda di Rosanna, Il viaggio dimagrante, La dieta che ti cambia la vita.

Rosanna Lambertucci è stata sposata per diversi anni con Alberto Amodei, con il quale ha avuto anche una figlia, la giornalista Angelica Amodei.