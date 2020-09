Roberto Speranza a Scala: le sue parole sul vaccino Covid, la riapertura delle scuole e il Beato Sasso / Foto e Video

Al termine della celebrazione religiosa in ricordo del 900esimo anniversario della morte del Beato Sasso a Scala, il ministro della Salute Roberto Speranza ha tenuto un discorso dinanzi il Duomo di San Lorenzo.

Tra i temi principali quello del vaccino contro il Covid -19: “Stiamo investendo molto sul vaccino contro il Covid-19 perché riteniamo sia la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando. Abbiamo costruito un’alleanza con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini e siamo convinti che tutti i tentativi che sta facendo il mondo scientifico possano, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati”.

Altro tema affrontato dal ministro riguarda la riapertura delle scuole: “In questi giorni stiamo lavorando incessantemente perché tutti gli istituti italiani di ogni ordine e grado possano riaprire in sicurezza. Le scuole ripartiranno tutte nel mese di settembre e ripartiranno in sicurezza. Questa, per noi, è una priorità assoluta”.

Infine una considerazione sul Beato Sasso: “Sono affascinato da questa figura di un uomo del Mezzogiorno che, in una epoca di scontri tra culture e religioni diverse, decise di investire il suo patrimonio, il suo bagaglio di conoscenze, di competenze per rafforzare la cura, costruendo ospedali, rafforzando strutture sanitarie e immaginando anche questo dialogo tra culture e religioni diverse”.