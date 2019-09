Roberto Poletti: chi è, età, curiosità, carriera, moglie e vita privata

Roberto Poletti è uno dei giornalisti più conosciuti e apprezzati del piccolo schermo. In questo periodo è impegnato con la nuova avventura a Uno Mattina Estate.

Grazie alla sua competenza, alla sua simpatia e al suo talento ha conquistato la simpatia di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Roberto Poletti: chi è, età, moglie, carriera, curiosità e vita privata

Roberto Poletti è nato il 29 luglio del 1971 a Feltre. Ha iniziato la sua carriera come giornalista. Dopo aver lavorato per 4 anni per L’Indipendente è diventato giornalista professionista, lavorando con Sole 24 ore.

Nel 2006 prova anche un’esperienza politica. Viene, infatti, eletto come deputato con i Verdi e viene scelto per far parte della Commissione Cultura, Scienza ed Informazione della Camera e della Commissione Esteri.

L’anno seguente passa a Sinistra Democratica fino al 2008 quando decide di lasciare definitivamente la politica per tornare a dedicarsi al giornalismo.

Diventa editorialista di libero e lavora come inviato di quinta colonna. Scrive la biografia di Salvini dal titolo Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z.

Come detto in precedenza, in questo periodo è impegnato nuovamente in televisione, questa volta su Rai 1 dove conduce Uno mattina Estate.