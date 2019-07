Roberto Giacobbo è uno dei giornalisti e presentatori televisivi più conosciuti e apprezzati del panorama italiano.

Grazie al suo talento e alla sua simpatia ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Roberto Giacobbo: chi è, età, carriera, Freedom, moglie, figli e vita privata

Roberto Giacobbo è nato il 12 ottobre del 1961 a Roma. La sua carriera di giornalista inizia nel 1984 quando lavora come autore a Radio Dimensione Suono.

Passa poi alla televisione sempre nello stesso ruolo lavorando per i programmi televisivi con Ciao Italia e Ciao Italia Estate in onda su Rai 1.

Arriva poi il passaggio a Rete 4 a Giorno per Giorno, prima di tornare in Rai per lavorare a Il grande romanzo della Bibbia.

Nel 1997 è uno degli autori di Misteri e di Numero Zero. Passa poi alla conduzione e nel 2003 ottiene un grande successo con Voyager, programma del quale è anche autore e che si occupa di storia e di archeologia.

Scrive Il segreto di Leonardo. Sulle tracce di Maria nel 2005 e successivamente dedica al grande Leonardo un altro libro: Leonardo da Vinci. Grande genio.

Nel 2009 viene nominato vicedirettore di Rai 2 con delega per i programmi per ragazzi e per i programmi di divulgazione.

Ora per lui la nuova avventura su Rete 4 con il programma Freedom.