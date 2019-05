Roberto Farnesi è uno degli attori più conosciuti e amati della televisione e del cinema italiano.

Grazie alla sua simpatia, al suo fascino e al suo grande talento ha conquistato l’ammirazione di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

Roberto Farnesi: chi è, età, fidanzata, Lucya, Il Paradiso delle signore e vita privata

Roberto Farnesi è nato il 19 luglio del 1969 a Navacchio, in provincia di Pisa. Si trasferisce da giovane a Firenze per frequentare la scuola di cinema Immagina.

L’esordio arriva nel 1994 quando diventa protagonista di diversi fotoromazi. Da quel momento inizierà una carriera ricca di soddisfazioni.

L’esordio al cinema arriva nel 1996 nel film diretto da Roberto Rocco: Una donna in fuga.

Due anni dopo è per la prima volta protagonista di una pellicola, si tratta di Femmina.

Nello stesso anno partecipa a Paparazzi e nel 1999 è uno dei protagonisti di Un tè con Mussolini.

Per lui arriveranno poi le esperienze in Italian Gigolò e le sciamane. Arriva poi l’esperienza in televisione, in molti lo ricordano per la sua esperienza a Centovetrine.

In seguito è poi protagonista di altre fiction di successo come Carabinieri.

Torna al cinema nel 2008 lavorando con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone.

Le ultime esperienze cinematografiche sono La scuola più bella del mondo nel 2014 e Infernet di Giuseppe Ferlito.

Attualmente è uno dei grandi protagonisti di Il Paradiso delle signore.

Per quanto riguarda la sua vita privata convive da diverso tempo con la compagna Lucya Belcastro