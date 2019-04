Roberto Burioni è uno dei divulgatori scientifici più famosi della televisione italiana.

Roberto Burioni: chi è, età, vita privata, moglie e carriera

Roberto Burioni è nato a Pesaro il 10 dicembre del 1962. Dopo il diploma al liceo classico si è laureato in Medicina all’Università del Sacro Cuore di Roma.

Per approfondire i suoi studi è volato in america al Centro per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie di Atlanta e al Winstar Institute dell’Università della Pennsylvania.

Dopo aver presenziato come visiting scientist al Center for Molecular Genetics è diventato ricercatore universitario nel 1995 proprio al Sacro Cuore di Roma.

Ha proseguito la sua attività di ricerca nell’Università di Ancona e nel 2004 è diventato docente, prima associato e successivamente ordinario, dell’Università San Raffaele di Milano.

In prima linea contro i no vax, nel 2016 ha pubblicato il saggio Il vaccino non è un’opinione, per smontare la tesi antivacciniste.

Nella sua carriera ha ottenuto diversi riconoscimenti come il Premio Asimov ottenuto nel 2017 per la divulgazione scientifica, organizzato dal Gran Sasso Science Institute dell’Aquila.

Nello stesso anno è stato pubblicato La congiura dei Somari. Perché la scienza non può essere democratica, edito da Rizzo.

Speso ospite di trasmissioni televisive come esperto di immunologia, viene chiamato per esprimere la sua opinione su fatti di attualità e non solo.

Questa sera sarà ospite di Che tempo che fa dove racconterà della sua carriera e non solo a Fabio Fazio