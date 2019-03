Roberto Bolle porta la danza a Napoli: a maggio l’evento “On Dance”

Roberto Bolle, Étoile del Teatro alla Scala di Milano, porterà la sua danza a Napoli con “On Dance”, l’evento dedicato ad ogni genere di danza.

L’evento è stato annunciato dallo stesso Bolle durante la presentazione del un nuovo programma per Sky Arte “Questa notte mi ha aperto gli occhi”. A Milano l’evento è in programma dal 26 maggio al 2 giugno mentre a Napoli sarà organizzata nel weekend precedente, 18 e 19 maggio.

“L’ultima volta che ho ballato a Napoli è stato nel 2011 – ha detto Roberto Bolle–. E’ una città che mi ha sempre fatto sentire un grande affetto. Napoli mi ha sempre ricoperto di affetto e entusiasmo – aggiunge-. E’ una città molto bella e mi sembrava giusto tornarci. E’ bello fare qualcosa anche a Napoli”.

On Dance è una grande manifestazione sulla danza ideata da Roberto Bolle. L’evento l’anno scorso a Milano fece “ballare” migliaia di persone e quest’anno coinvolgerà dunque anche i napoletani. Si terranno spettacoli con artisti internazionali e workshop per i giovani, esibizioni, happening, flash mob, incontri per una settimana di cultura sulla danza, ma anche accoglienza di tutte le diverse danze amate dal pubblico e soprattutto occasione di gioire insieme delle emozioni in movimento.

L’offerta rispetto alla precedente edizione sarà più ampia, sia per le giornate che per i contenuti, ma su questo il ballerino italiano più amato al mondo non si sbilancia. Di certo tra i generi ci sarà il tango, il suo ballo preferito. Non solo danza classica dunque. “Ci rimettiamo in gioco un po’ con gli elementi dell’anno scorso, con balli in zone diverse della città con aggiunte altri ingredienti, e un gran finale in piazza Duomo. E’ un progetto a cui tengo molto – continua il ballerino -. E’ un modo per avvicinare le persone al mondo della danza”.

Appuntamento dunque a Napoli con “On Dance” il 18 e il 19 maggio.