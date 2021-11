Positano, ritrovato a Londra Antonino Coppola: gioia in Costa d’Amalfi

Antonino Coppola è stato ritrovato. Il 23enne di Positano era scomparso il 16 settembre a Londra e oggi, dopo quasi due mesi, la bellissima notizia del suo ritrovamento.

A comunicare il ritrovamento del ragazzo è il padre che suoi social network ha scritto: “Buongiorno a tutti, vista la vostra collaborazione, è giusto che ve lo dica io prima che lo sappiate da altre fonti. La polizia ha trovato Antonino questa notte, ma per motivi di privacy e sicurezza per il momento non ci hanno detto niente, solo che sta bene. Non ho parole per ringraziarvi”.

Il giovane era stato visto per l’ultima volta il 16 settembre alla Bow Road Station mentre si recava ai servizi igienici. All’amico aveva detto di sentirsi poco bene per cui aveva bisogno di recarsi in bagno. Da quel momento si erano perse le tracce di Antonino.

A cercarlo gli agenti della Richmond Upon Thames Police che, dopo due mesi di ricerche, lo hanno ritrovato. Ad occuparsi della sua scomparsa anche il programma Rai “Chi l’ha visto” che aveva realizzato anche varie dirette da Positano.

Purtroppo nessuna segnalazione significativa era arrivata anche se in Inghilterra si continuava a cercare. Nonostante il dolore e la preoccupazione i genitori di Antonino hanno sempre trovato la forza di reagire, aggrappandosi alla speranza di poter riabbracciare presto il figlio.

Una speranza che tra qualche ora o al massimo giorno potrà diventare realtà. Come detto non sappiamo nulla di più sul ritrovamento di Antonino ma ci conforta sapere che sta bene e che può riabbracciare la sua famiglia.

Famiglia che insieme a Positano e a tutta la Costa d’Amalfi può tirare un sospiro di sollievo e riabbracciarlo dopo due lunghi mesi.

Finalmente il dolore, la paura, il terrore, possono lasciare spazio alla gioia e a quel senso di liberazione per aver ritrovato il giovane.