Ritorno a scuola: studenti divisi da plexiglass. Ecco la proposta e le possibili date di riapertura

Importanti novità in vista per tutti gli studenti che potrebbero tornare a scuola dal prossimo settembre.

Per cercare di limitare ogni rischio di contagio la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha proposto come soluzione l’installazione di divisori in plexiglass.

“L’obiettivo è portare tutti a scuola in presenza: con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo – spiega la ministra Azzolina – Come hanno fatto in altri Paesi europei, attraverso pannelli di plexiglass così da garantire la sicurezza che ci sta a cuore”.

La ministra Azzolina ha parlato al Corriere spiegando il grande impegno profuso dalle istituzioni in questo periodo:”Sulla scuola stiamo mobilitando risorse per oltre 4 miliardi e ci sarà subito un nuovo stanziamento di altri 330 milioni per l’edilizia scolastica leggera. Sarà un piano su più livelli che seguirà l’andamento del rischio di contagio. Siamo tutti d’accordo che l’obiettivo di riapertura a settembre è complesso ma raggiungibile se ci mettiamo tutti attorno a tavolo. Lavoriamo tutti, ciascuno per la propria parte, il Paese si aspetta da noi che i ragazzi a settembre tornino a scuola”.

Le due alternative previste dal Ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, vorrebbe consentire agli studenti di tornare a scuola regolarmente a settembre ma tutto dipenderà dall’evoluzione della situazione epidemiologica nel paese.