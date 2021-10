Ritorna il Reggia Express: il treno storico che collega Napoli e Caserta

Dopo una lunga pausa causata dalla pandemia da Covid – 19, in Campania ritorna il Reggia Express, il treno storico anni Trenta che collega Napoli a Caserta. Il primo appuntamento è previsto per il 17 ottobre.

L’iniziativa è promossa dall’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti in sinergia con la Fondazione FS con l’obiettivo di incentivare la riscoperta delle bellezze del territorio attraverso il turismo ferroviario. Il progetto Reggia Express, inoltre, sposa gli obiettivi “Istruzione di qualità”, “Città e comunità sostenibili” e “Partnership per gli obiettivi” dell’Agenda 2030.

Il convoglio composto da carrozze Centoporte e Corbellini partirà domenica 17 ottobre da Napoli alle ore 10:00 con arrivo previsto a Caserta intorno le 10:40. Viceversa, al ritorno partirà alle ore 17:00 da Caserta per giungere alle 17:30 a Napoli. All’interno delle stazioni e a bordo delle stesse carrozze saranno presenti alcune realtà d’eccellenza del territorio.

Per i viaggiatori del treno storico la Reggia di Caserta ha riservato un biglietto a tariffa ridotta permettendo loro di visitare il Complesso Vanvitelliano (appartamenti, parco e giardino inglese) al costo di 10 euro. I biglietti, nei prossimi giorni, saranno in vendita presso la biglietteria della Reggia e sul portale Ticket One.

Per viaggiare a bordo del Reggia Express, invece, è possibile acquistare il biglietto presso punti vendita e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate, sul sito di Trenitalia o direttamente a bordo in base alla disponibilità dei posti a sedere.

Durante la corsa saranno rispettate le norme anti-covid permettendo ai viaggiatori di godere degli splendidi panorami in tutta sicurezza.