Ripartenza post Covid: Coralli e Cammei di Amalfi lancia un sito e-commerce

Coralli e Cammei di Amalfi, attività storica della cittadina costiera, ha appena lanciato un sito e-commerce. Su www.CoralandCameo.com ci sono infatti tantissimi prodotti con nuovo logo, biglietti, leaflet.

Coralli e Cammei nasce ad Amalfi nel 1940 quando i bisnonni della famiglia Mostacciuolo, aprirono un negozio nel centro di Amalfi per vendere le proprie creazioni artigianali. Il lavoro era basato sulla maestria di artigiani locali e sul loro innato senso degli affari.

Negli anni 80 la Signora Anna Mostacciuolo rilevò l’attività dei genitori e iniziò la diversificazione allargando anche al mondo dei coralli e dei cammei. Fu in questi anni che l’azienda si allargò iniziando a produrre oggetti artigianali e su richiesta per un target diversificato .

Negli anni 2000 la nuova Generazione: Annalisa e Andrea a condurre l’azienda di famiglia con un occhio al futuro, ma con l’altro saldamente ancorato al passato, perchè è essenziale capire da dove si viene per comprendere dove si vuole andare.

CHE COSA È UN CAMMEO?

“Per cammeo più che un oggetto si intende un tipo di lavorazione: la lavorazione a cammeo. Si incide una una conchiglia, o una pietra sfruttando la natura della materia prima e facendone risaltare le particolarità creando un bassorilievo o perché no un altorilievo”.

I materiali usati possono essere molteplici: dalle conchiglie, dall’avorio e dalle pietre.

La maggior parte dei cammei autentici è incisa su conchiglia. Due sono le principali: la conchiglia CORNIOLA (Cyprecassis Rufa) e la conchiglia SARDONICA (Cassis Madascarensis).

Entrambe presentano due livelli: il primo bianco e il secondo rosso per la CORNIOLA.il primo bianco e il secondo marrone scuro per la SARDONICA. Durante la fase di incisione l’artigiano crea dettagli specifici in base alla figura, andando in contrasto con il secondo livello , creando l’unicità e la particolarità di un’opera lavorata esclusivamente a mano.

CHE COS’E’ IL CORALLO?

Il corallo è il prodotto di un animale, potremmo quasi dire che è la sua casa. E’ costituito da colonie di polipetti, che costruiscono intorno al loro corpo molle, tramite secrezioni, una sorta di scheletro. Un’impalcatura di calcare dalla funzione protettiva e di sostegno, che assume, nell’arco di molti anni, la straordinaria forma ramificata di un albero. Le condizioni necessarie perché il corallo proliferi sano e rigoglioso sono tre:

• L’assenza d’inquinamento

• La presenza di correnti marine

• Le temperature costanti dell’acqua

Il corallo ha un suo ciclo vitale, come ogni essere in divenire, quindi nasce, cresce, si riproduce ed infine muore. Queste stagioni sono legate indissolubilmente alla vita dei polipetti, ai quali si deve il suo sviluppo.