Ricciardi, consigliere del ministro della Salute: “Campania e Lazio a rischio lockdown totale”

Nelle ultime settimane il numero di contagi in Campania continua a crescere, con la situazione della regione sempre più complessa da gestire.

Walter Ricciardi, professore ordinario di igiene all’Università Cattolica e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, in un’intervista alla Stampa ha spiegato che:”La Francia avrà bisogno del lockdown totale, noi no se ci comportiamo bene, ma Lazio e Campania sono a rischio. Il lockdown generale spero sia difficile. Se saremo bravi non ne avremo bisogno, anche se in alcune zone si sta perdendo il controllo come in Lazio o in Campania“.

Secondo Ricciardi le prospettive per il futuro sono tutt’altro che rosee:”Mi aspetto un peggioramento della situazione, spero non intenso, con più pressione sugli ospedali anche per l’arrivo di raffreddori e influenze. Per questo è importante il richiamo alle precauzioni e il vaccino antinfluenzale per tutte le età”.

Sulla riapertura delle scuole Ricciardi si è espresso così: “Servono due settimane per esserne certi, ma la prima impressione è positiva. È stato importante riportare dieci milioni di persone alla normalità, che però va assicurata nel tempo”.