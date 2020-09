Riccardo Muti a Ravello: per il direttore d’orchestra relax prima dell’esibizione di stasera / Foto

Si sta godendo qualche ora di relax a Ravello il maestro Riccardo Muti prima del grande concerto di questa sera all’Auditorium Oscar Niemeyer.

Il direttore d’orchestra è stato infatti avvistato nella città della musica in compagnia di alcuni amici e del suo cane per trascorrere qualche ora di svago in attesa della sua prima esibizione al Ravello Festival.

Un posto unico!” ha detto il Maestro Riccardo Muti affacciato al Belvedere di Villa Rufolo in compagnia della moglie Cristina. Il maestro che questa sera, per la prima volta, salirà sul podio del Ravello Festival non ha voluto perdere l’occasione di visitare il centro storico di Ravello “Ero venuto qui solo tanti anni fa quando ero studente. Poi la vita mi ha portato altrove” ha raccontato nella passeggiata mattutina tra i giardini di Villa Rufolo accompagnato dal direttore artistico Alessio Vlad e dallo staff del Festival.

Il maestro rilassato e in vena di raccontare aneddoti si è concesso un giro anche tra le botteghe del centro non sottraendosi alle numerose di richieste di foto dei turisti che in questa prima giornata di settembre continuano a scegliere la Città della Musica.

Si è poi soffermato a lungo negli uffici della Fondazione Ravello davanti alle vecchie foto e ai manifesti storici del Festival. È stato qui che Muti ha regalato ricordi legati a fatti e personaggi.

Muti si esibirà stasera per dirigere la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini in un concerto andato sold out in poche ore dall’apertura delle vendite, rappresenta una delle punte di diamante di questa 68esima edizione disegnata dal direttore Alessio Vlad.

“Dobbiamo essere tutti grati al lavoro che il Maestro in questi ultimi anni ha dedicato alla formazione dei ragazzi che via via si sono avvicendati ai leggii dell’Orchestra, lavoro che rappresenta uno dei più straordinari risultati musicali della nostra epoca” ha sottolineato il direttore della rassegna. Nonostante si tratti di un’estate molto particolare, il Ravello Festival, con le dovute proporzione viste le limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, ha riscosso come sempre grande successo.

Riccardo Muti alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, eseguirà un programma articolato, introdotto dall’Ouverture del Matrimonio Segreto di Cimarosa, proseguendo con alcune arie celeberrime della letteratura operistica: Donna Anna “Crudele!… Non mi dir, bell’idol mio” dal Don Giovanni di Mozart, Recitativo e Romanza Giulietta “Eccomi in lieta vesta…Oh! Quante volte, oh quante” da I Capuleti e i Montecchi di Bellini e l’Aria Desdemona “Ave Maria” dall’Otello di Verdi; la voce solista sarà quella del soprano casertano Rosa Feola ormai protagonista della scena lirica internazionale, dotata di grazia ed eleganza scenica non comuni e di una voce perfetta nell’incarnare sia le figure più brillanti del melodramma, che quelle tragiche.

A chiudere il concerto l’Incompiuta di Schubert e la “Sinfonia Caratteristica Spagnola” tratta da I due Figaro di Saverio Mercadante, un’opera del compositore altamurano riscoperta grazie al rinvenimento del manoscritto e riportata al grande pubblico proprio grazie al Maestro Riccardo Muti. Vista la grande richiesta per la partecipazione al concerto nella centralissima Piazza Duomo di Ravello sarà allestito un maxi schermo grazie al quale sarà possibile seguire in diretta l’evento.