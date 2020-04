Riccardo Guarnieri continua ad essere uno dei protagonisti del trono Over di Uomini e Donne.

Il suo nome è indubbiamente legato a quello di Ida Platano anche se la storia tra i due è andata a finire male.

E’ tornato in studio dove sta conoscendo diverse dame e questo suo comportamento lo pone spesso al centro delle critiche.

Chi è Riccardo Guarnieri Uomini e Donne trono Over: età, matrimonio Ida

Riccardo è nato il 29 marzo del 1979 a Statte, in provincia di Taranto, dove vive insieme ai suoi genitori, con i quali ha un bellissimo rapporto.

Si è fatto conoscere dal grande pubblico per la partecipazione ad Uomini e Donne dove si sono innamorati lasciando insieme lo studio.

Per mettere alla prova la loro relazione hanno partecipato a Temptation Island dopo poche settimane.

Le cose non sono andate per il verso giusto, in particolare per il comportamento del cavaliere.

Nonostante ciò i due hanno lasciato insieme il programma continuando la loro relazione.

A distanza di poco tempo, però, il loro amore è naufragato e sono tornati entrambi nello studio di Uomini e Donne.

Lui ha cominciato a frequentare diverse dame ponendosi al centro di moltissime polemiche.

Anche la frequentazione con Roberta Di Padua è andata a finire male, nonostante l’interesse reciproco.

Uomini e Donne, il dopo Roberta

Il cavaliere continua a mettersi in gioco e sta cercando di conoscere altre dame.

Anche se secondo le anticipazioni delle puntate che andranno in onda nelle prossime settimane, pare che stia ancora frequentare Roberta di Padua.

Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane se ci sarà un riavvicinamento con Ida o se troverà una nuova dama.

Il ritorno di fiamma per Roberta

Come detto in precedenza il percorso di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua è stata costellato da alti e bassi.

Dopo un inizio travolgente il cavaliere ha deciso di fare un passo indietro, gesto che non è piaciuto alla dama.

Ora, però, pare che le cose stiano andando diversamente e che i due si stiano frequentando nuovamente.

Le nuove corteggiatrici

In questo periodo Riccardo sta uscendo con ben 3 dame che hanno espresso la volontà di conoscerlo.

Al momento sembra che stia cercando di instaurare un rapporto costruttivo. Per scoprire, però, cosa ne sarà bisogna attendere i prossimi giorni e le prossime puntate.

Il ritorno di Ida

Dopo una lunga pausa Ida Platano è tornata all’interno dello studio di Uomini e Donne.

In particolare perchè Riccardo Guarnieri ha deciso di volerla risentire e volerla frequentare nuovamente.

La reazione della bella bresciana è stata abbastanza accesa e, almeno per il momento, ha preferito allontanarlo e non volerlo rivedere.