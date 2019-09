Riccardo Cocciante è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più amati e conosciuti del panorama musicale italiano.

Chi è Riccardo Cocciante: età, moglie, carriera, figli e vita privata

Riccardo Cocciante è nato a Saigon in Vietnam da padre italiano e madre francese il 20 febbraio del 1946.

E’ arrivato in Italia con la famiglia a soli 11 anno. E’ proprio a Roma che si è avvicinato al mondo della musica.

Nel 1971 prova ad ottenere il successo con lo pseudonimo di Rccardo Conte, senza riuscirci, allora ci riprova con il nome di Richard Cocciante, anche in questo caso non riesce ad ottenere i risultati sperati.

Il successo, con il nome Riccardo Cocciante, arriva nel 1974 grazie all’Album Anima da cui è tratto uno dei più grandi successi della musica italiana ovvero Bella Senz’anima.

Nel 1980 canta un’altro dei suoi capolavori ovvero Cervo a Primavera, iniziando la collaborazione con Mogol.

In quegli anni si sposa con Catherine Boutet, relazione dalla quale il suo unico figlio David, nato nel 1990.

Riesce a vincere il Festival di Sanremo nel 1991 con il brano Se Stiamo insieme, pietra miliare della canzone nostrana.

Riccardo Cocciante è riuscito ad ottenere il successo non solo in ambito strettamente musicale ma anche in quello teatrale.

Porta in giro per il mondo grandi capolavori come Notre Dame riscrive i testi in italiano di un’altra opera musicata dallo lui stesso, Giulietta e Romeo di William Shakespeare, che debutta all’Arena di Verona nel giugno 2007.