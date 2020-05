Riapre la Pasticceria Savoia: per l’occasione realizzata torta simbolo della ripresa di Amalfi

Ha riaperto i battenti oggi ad Amalfi per le consegne da asporto la Pasticceria Savoia, chiusa da circa 2 mesi per l’emergenza Coronavirus.

A partire da oggi, giovedì 7 maggio la Pasticceria torna a lavorare a pieno regime con la modalità di consegna da asporto, in ottemperanza con le nuove norme anticoronavirus, in vigore dalla giornata del 4 maggio.

In occasione della riapertura, la Pasticceria Savoia ha realizzato una splendida torta da esposizione che riprende i simboli di speranza che per mesi, e ancora oggi, sono esposti sui nostri balconi.

Tre piani di pura bellezza che richiamano la Costiera Amalfitana: il blu del nostro mare, il giallo del nostro oro giallo, lo sfusato amalfitano, e poi l’inconfondibile torre saracena dell’Hotel Luna, Pegaso, il cavallo simbolo del galeone amalfitano e la Croce di Malta. Il tutto avvolto dal tricolore italiano.

Un capolavoro di arte pasticciera che vuole rimarcare la fiducia nella ripresa dell’Italia intera, di Amalfi e di tutti i cittadini del paese capofila della Costiera Amalfitana.

“L’empatia, ai tempi del coronavirus, ha i colori e le forme dei tanti post e messaggi che abbiamo potuto leggere e visualizzare sui social, sui balconi, sui muri, sui mezzi pubblici e persino sui portoni o serrande dei negozi di tutte le città italiane – si legge sul profilo Facebook della Pasticceria Savoia-. È proprio lanciando un messaggio che si cerca di far sentire la propria vicinanza, tesa a dare una speranza per una ripresa seppur piena di difficoltà ma che in cuor nostro TUTTI (o quasi tutti) ne siamo convinti. Noi il messaggio lo lanciamo a modo nostro, come meglio lo sappiamo esprimere con la passione, con l’amore e con la voglia di fare… È così che vogliamo inaugurare questa ripresa”.

Ricordiamo che da oggi sarà possibile telefonare alla Pasticceria Savoia o inviare un whatsapp al numero 3335420870 per ordinare i propri dolci preferiti. Successivamente sarà possibile ritirare i dolci alla pasticceria e consumarli a casa.