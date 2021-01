Riapertura scuole: 14 regioni dicono no alla ripresa l’11 gennaio ma non la Campania

Continua a tenere banco la questione legata alla riapertura delle scuole. Sono ben 14 le regioni che hanno posticipati il ritorno tra i banchi.

Riapertura delle scuole prevista a febbraio in Calabria, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Marche. Emilia-Romagna e Lombardia hanno scelto la didattica a distanza fino al 24 gennaio mentre in Lazio Molise e Piemonte fino al 17.

In questa lista, però, non c’è la Campania dove sarà possibile affidarsi alla didattica in presenza per la prima e seconda classe della scuola primarie.

Nella giornata di ieri, però, Vincenzo De Luca ha spiegato qual è al momento la situazione della Campania e quando si deciderà sulla riapertura delle scuole.

“Per quanto riguarda la scuola abbiamo preso decisioni molto prudenti. Non abbiamo problemi per quanto concerne i trasporti. C’è già l’orientamento a fare, se dovesse riprendere l’attività in presenza al 50%, di fare i turni alle 8 e alle 10. Abbiamo 300 linee ordinarie in funzione, abbiamo anche la disponibilità di 400 mezzi NCC per il trasporto scolastico. Dalla prossima settimana ci saranno delle riunioni per capire come organizzare lo screening per gli operatori del trasporto scolastico – spiega De Luca – A partire dal 18 gennaio valuteremo dal punto di visto epidemiologico se ci sono i margini per il ritorno a scuola per l’intera scuola primaria. Faremo le verifiche definitive dopo il 25. Se abbiamo una ripresa del contagio la situazione rimarrà quella di oggi punto e basta. Abbiamo chiesto al commissario nazionale 1 milione di test molecolari da destinare al personale scolastico. Dalla prossima settimana faremo 350mila test”.