Riapertura delle scuole a rischio se la circolazione del virus aumenta

La riapertura delle scuole è uno dei temi caldi delle ultime settimane, in particolare con l’avvicinarsi della fatidica data del 14 di settembre.

Il consulente del governo Walter Ricciardi, ospite di Agorà Estate, è stato molto chiaro nell’esporre il problema al quale si andrebbe incontro riaprendo le scuole prima che la situazione sia tornata sotto controllo.

“Se la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni in cui la riapertura delle scuole e le votazioni sono messe a rischio. Dobbiamo mettere sotto controllo questa curva epidemica che si è rialzata. Da noi si è rialzata poco. Ma in altri paesi come la Spagna e la Croazia si è rialzata moltissimo. Ecco, in quei paesi oggi non si potrebbe votare”.

Discorso similare anche per le elezioni che sono previste il 20 e 21 settembre, a una settimana dall’apertura delle scuole.

“Ad oggi in Italia si può votare. E a maggior ragione si potrà votare se tutte le fasce di età, specie quella tra i 20 e i 40 anni, rimodificano positivamente i propri comportamenti. Se questo viene fatto sicuramente si potrà andare a votare e riprendere la scuola. Se invece questo non succede e la circolazione del virus riaumenta ci troveremo nelle condizioni, come in altri paesi, in cui queste attività sono messe a rischio. Speriamo di no”.