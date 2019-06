Report di Bankitalia: in Campania cresce il turismo culturale. Nel 2018 sfiorati i 2,3 miliardi

E’ stato diffuso da BankItalia il rapporto annuale riferito al 2018 per quanto rigaurda l’economia nel nostro Paese e, ovviamente, anche per quanto riguarda la regione Campania.

Dal rapporto emerge nella nostra regione un rallentamento dell’economia rispetto al 2017: calano occupazione ed export, frena la crescita del Pil. C’è però anche una buona notizia: in Campania è aumentato il turismo, vero elemento trainante del bilancio regionale.

Come riporta la Repubblica che ha rielaborato i dati di BankItalia, gli introiti derivanti dai visitatori in Campania sfiorano i 2,3 miliardi e si registra un forte aumento di presenze dovute principalmente a motivi culturali e quindi in prima linea ci sono i musei e i siti e le aree archeologiche.

A trainare l’aumento di turisti in Campania è il Museo archeologico di Napoli che punta al milione di visitatori entro l’anno, raggiungendo così il 100% in più rispetto al 2018, con introiti aumentati al 221%. Ottimi i risultati anche per Reggia di Caserta, Pompei, Ercolano, Paestum, Museo di Capodimonte.

«Sarebbe bello – dichiara Paolo Giulierini, direttore del Mann sempre al quotidiano la Repubblica – ma certamente, nel mondo reale, non è possibile: l’analisi di Bankitalia è preoccupante e lascia intendere quanto sia necessario puntare anche su infrastrutture, industrie e artigianato. Il “fattore cultura” è un pungolo: il miglior generatore di indotto: studi di settore confermano che l’investimento in questi settori può portare a ritorni di quattro, anche otto volte maggiori. Quel che manca, però, è il metodo”. Ossia? “La crescita delle strutture museali è dovuta soprattutto a elementi innovativi, dati dalle autonomie della riforma Franceschini».

«È buffo – riprende Giulierini – che per avviare la rinascita dei musei, molti direttori abbiano preso spunto dai sistemi utilizzati nel mondo delle aziende. I dati forniti dal turismo possono rappresentare un punto di partenza. C’è ancora molto da fare, ma il turismo è prodromico per un futuro economico più roseo».