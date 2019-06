Renato Zero è senza ombra di dubbio uno dei cantanti più conosciuti e amati del panorama musicale italiano.

Grazie alla sua musica e alle sua canzoni ha conquistato il cuore di milioni di italiani che lo seguono con grande affetto.

Renato Zero: chi è, età, canzoni, carriera, compagna e vita privata

Renato Fiacchini, conosciuto con il nome d’arte di Renato Zero è nato a Roma il 30 settembre 1950.

Da giovane si esibisce in diversi locali della capitale e il suo nome d’arte è una sorta di risposta ai suoi detrattori. Molte volte si sente dire “sei uno zero”, ecco il perchè della scelta di Renato Zero.

Dopo aver registrato alcuni caroselli pubblicitari, conosce ed instaura un rapporto d’amicizia con Loredana Bertè e Mia Martini.

Il suo primo 45 giri arriva nel 1967, quando viene pubblicato Non basta sai/In mezzo ai guai.

In breve tempo si fa conoscere da tutta italia per le sue canzoni e anche per i suoi look a dir poco eccentrici.

Da questo punto prende il via una carriera ricca di successi e di soddisfazioni che hanno fatto entrare Renato Zero nella storia della musica italiana.

Sono stati scritti e cantati da lui alcuni capolavori senza tempo come: il cielo, cerami, mi vendo, il carrozzone e triangolo.