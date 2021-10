Tragedia alla Reggia di Caserta: operaio muore sul lavoro

Ennesimo incidente sul lavoro in Campania. Un operaio ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro all’interno di uno dei siti più belli d’Italia: la Reggia di Caserta.

La tragedia è avvenuta all’interno della Reggia del Parco vanvitelliano: un operaio 49enne di nazionalità marocchina è morto dopo esser stato colpito da un grosso ramo.

Operaio muore alla Reggia di Caserta: l’incidente

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo stava effettuando lavori di manutenzione all’interno del parco e in quel momento si stava dedicando alla potatura degli alberi. Improvvisamente un ramo si è staccato da un grosso albero e l’impatto con la vittima è stato tale da causarne il decesso. Il 49enne, infatti, sarebbe morto sul colpo.

“Ancora un morto sul lavoro a Caserta, la tragedia è infinita. Un operaio di soli 49 anni è morto travolto da un ramo della Reggia di Caserta mentre era impegnato per una ditta esterna in alcune operazioni di manutenzione nel parco del sito monumentale” – ha dichiarato la Cgil di Caserta.

“E’ l’ennesima morte sul lavoro che registriamo a Caserta negli ultimi mesi. Quanto sangue ancora dovrà essere versato per mettere in campo azioni decise, serie, programmatiche per fermare questa strage? Il terrificante dato della provincia di Caserta per morti sul lavoro, una delle maggiori incidenze in Italia come certificato dall’Inail, non fa che peggiorare” – ha denunciato il segretario generale Cgil Caserta, Matteo Coppola.

Sono tantissime le notizie delle morti sul lavoro che si stanno susseguendo in Campania e in Italia. Solo qualche giorno fa un operaio di soli 24 anni ha perso la vita a Torre Annunziata mentre si trovava su di un muletto prima di cadere rovinosamente da ben sei metri d’altezza.

Nonostante i soccorsi che hanno trasportato il giovane presso l’ospedale del Mare di Napoli, l’operaio non ce l’ha fatta: nell’impatto aveva riportato parecchie fratture ed un grave ematoma alla testa.