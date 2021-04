Aromi costieri nel piatto: ravioli al limone di Amalfi

I ravioli al limone della Costiera Amalfitana sono una pasta ripiena perfetta tanto per il periodo delle festività natalizie, che non sono lontane, quanto per tutto il resto dell’anno.

Questo piatto non teme la stagionalità perché proprio i limoni sono presenti sui nostri mercati per tutto l’anno.

Per ottenere dei ravioli in cui il profumo dell’agrume sia ben bilanciato bisogna assaggiare il ripieno.

Un gusto troppo delicato impedirebbe di accompagnare i ravioli con un qualsiasi condimento, un gusto al contrario troppo intenso sarebbe difficile da esaltare.

Il limone della costiera amalfitana, classificabile come femminello sfusato, presenta una buccia di spessore medio e di colore giallo chiaro, ricca di oli essenziali e terpeni.

Possiede una polpa succosa e moderatamente acida, con scarsa presenza di semi (dai 4 ai 10 semi per frutto). Si presenta di dimensioni medio-grosse (dai 100 ai 120 grammi per frutto) ed è ricco di acido ascorbico, ossia di Vitamina C.

I Limoni amalfitani, nelle aree della costiera vengono utilizzati sia al naturale serviti “all’insalata”, oppure come condimento per pesce, antipasti di mare, nei celebri primi piatti della zona e sulle carni.

In questo caso lo useremo per preparare un buonissimo piatto di ravioli.

Ecco al ricetta dei ravioli al limone della Costa d’Amalfi.

Ingredienti per la pasta: 400 g. di farina, 4 uova

Per il ripieno: 2 limoni costa d’amalfi, 400 g. di ricotta, sale, parmigiano.

Per il condimento: 50 g. Di burro, salvia o menta.

Disporre sul tavolo la farina ad anello, aggiungere al centro le uova, un po’ di acqua e il sale.

Amalgamare gli Ingredienti con le mani, fino a ottenere un impasto compatto. Avvolgere in un panno umido e porre in frigo per almeno 2 ore.

Setacciare la ricotta, aggiungere la buccia dei limoni grattugiata e il parmigiano.

Stendere una sfoglia sottile, distribuire il ripieno, ricoprirlo con altra sfoglia e tagliare a rettangoli.

Una pasta così importante non ha bisogno di un condimento invasivo: cuocere i ravioli e conditeli semplicemente con burro fuso e, a scelta, salvia o menta.

Aggiungere raschiatura di limone. Servire i ravioli al limone.

C’è anchi chi i ravioli al limone li condisce anche un il pomodoro, magari dei datterini con poco passata.