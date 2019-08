Ravello, un Ferragosto di alto profilo. L’incanto di Calici di Stelle, Zurzolo e De Sio

E’ stata una settimana di Ferragosto di altissimo profilo a Ravello dove turisti e cittadini sono rimasti incantati dalla straordinaria offerta predisposta dal Comune per questo periodo clou della stagione estiva. Da Marco Zurzolo a Teresa De Sio ieri sera, passando per l’eleganza e l’atmosfera romantica di Calici di Stelle, evento sponsorizzato da hotel, aziende e produttori di vini, che ha attirato centinaia di visitatori.

Una settimana di grandi appuntamenti che ha fatto di Ravello ancora una volta il punto di attrazione per qualità e prestigio dell’offerta turistica.

Si è partiti col jazz di Marco Zurzolo che ha portato in piazza Duomo, la scorsa settimana, la sua arte fatta di mescolanza, creazione e tradizione. Per poi proseguire con con Calici di Stelle tra stradine vestite di luce e di festa, musica jazz, sapori della Campania e scenografie da sogno.

«Una serata indimenticabile che ancora una volta ha messo in risalto le eccellenze di un territorio bello e accogliente come il nostro – spiega in una nota il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino – Preziosa si è rivelata la sponsorizzazione degli hotel, dei produttori di vini e di tutte le aziende che hanno partecipato a Calici di Stelle a titolo promozionale. Grazie alla loro collaborazione, siamo riusciti a organizzare un evento senza impegnare fondi pubblici, mentre con i ticket di ingresso abbiamo coperto le spese di acquisto materiale, allestimento, service e gruppi musicali. Un ringraziamento particolare va alla Polizia Locale e a tutti gli ausiliari del traffico che con impegno e professionalità hanno gestito in maniera ineccepibile l’ordine pubblico e la viabilità».

Il clou di questa settimana di Ferragosto che ha fatto registrare a Ravello il tutto esaurito è stato il concerto di ieri sera di Teresa De Sio che ha portato in piazza Duomo, dinanzi a una folta platea di spettatori, il meglio della sua produzione musicale. Dai grandi successi, al meglio della sua ultima fatica: «Puro Desiderio» che segna il passaggio in una nuova era della creatività dell’artista napoletana.

Apprezzatissimo anche l’omaggio a Pino Daniele con la riproposizione di alcuni suoi brani storici. Uno dei quali «Chi tene ‘o mare», presentato al pubblico in versione unplugged.