Ravello sulle orme di Padre Bonaventura Mansi: visita alla città di Assisi

Ravello recupera una pagina della sua gloriosa storia, attraverso un viaggio ad Assisi, terra nella quale ha svolto una parte del suo ministero il Ravellese Padre Bonaventura Mansi O.F.M.C.

Il Comune di Ravello, in collaborazione con il Convento di San Francesco e le Parrocchie di Santa Maria del Lacco – Sambuco e San Pietro alla Costa – San Michele Arcangelo, ha organizzato, da lunedì 10 a mercoledì 12 febbraio una visita alla Città di Assisi, sulle orme di San Francesco e del suo discepolo Padre Bonaventura Mansi.

Circa sessanta i Ravellesi che si porteranno nei luoghi del Santo Patrono d’Italia e che ripercorreranno una tappa fondamentale della formazione del loro concittadino. L’appuntamento più suggestivo di questo viaggio è sicuramente quello di martedì 11 febbraio, con la Santa Messa nella Cappella di San Bonaventura e, a seguire, presso il giardino del Noviziato alla Grotta di Lourdes, la Preghiera e Benedizione dei Malati, cerimonia che verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Ravello.

L’obiettivo è di rivivere la memoria e tramandare alle generazioni future quanto Padre Bonaventura abbia compiuto per dare lustro, dignità e prestigio ai luoghi della sua formazione umana e spirituale. Ricordalo è un dovere, proporlo come modello di vita un’esigenza per far rivivere i suoi ideali e tradurli in testimonianza di vita.

Amava le pietre di Assisi, Padre Bonaventura, e quelle del monumentale complesso di San Lorenzo Maggiore di Napoli e il Convento di San Francesco di Ravello che custodisce le spoglie mortali del Beato Bonaventura da Potenza che ebbe come “modello di vita”.

Un viaggio emozionale e culturale affinché, così come nelle pietre è scolpita la storia, così la sua memoria possa restare scolpita nei cuori.