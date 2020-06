Ravello: il 21 giugno Festa della Musica con il Premio Internazionale “Schola Cantorum”

Anche Ravello partecipa domenica 21 giugno alla Festa della Musica e lo fa con il Premio Internazionale “Schola Cantorum”.

A partire dalle 18.00, all’auditorium Oscar Niemeyer, si terrà infatti la finale del concorso canoro con l’esibizione dei cori selezionati a cui seguirà un concerto a cura di “Ensemble vocale Diabolus in Musica”. A seguire ci sarà la premiazione dei cori vincitori.

Ricordiamo che l’evento è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, seguendo, ovviamente, le norme anticovid in vigore su tutto il territorio nazionale.

LA FESTA DELLA MUSICA

Il 21 giugno del 1982, con l’iniziativa ideata dal Ministero della Cultura francese, in tutta la Francia, musicisti dilettanti e professionisti invadono strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei. Non contenta solamente di rendere la pratica musicale visibile, la Festa della Musica è diventata un autentico fenomeno sociale.

Dal 1985, Anno Europeo della Musica, la Festa della Musica si svolge in Europa e nel mondo. Dal 1995, Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Napoli, Parigi, Praga, Roma, Senigallia sono le città fondatrici dell’Associazione Europea Festa della musica. Nel 2016 in Italia la svolta, grazie al lavoro fatto dalla AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della Musica) e dalla presenza istituzionale del Ministero dei Beni Culturali e turistici, hanno aderito più di 280 città, dando vita a una rete distribuita su tutto il territorio nazionale. Tantissimi concerti di musica dal vivo si svolgono ogni anno, il 21 giugno, in tutte le città, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di ogni genere. Concerti gratuiti, valore del gesto musicale, spontaneità, disponibilità, curiosità, tutte le musiche appartengono alla Festa. Dilettante o professionista, ognuno si può esprimere liberamente, la Festa della Musica appartiene, prima di tutto, a coloro che la fanno.

Nel 2018 le città partecipanti all’evento sono state circa 700.

Il coordinamento della Festa della Musica

La Festa della Musica ha un carattere soprattutto spontaneo. Ma l’ampiezza della partecipazione, la diversità delle esibizioni, l’internazionalizzazione della Festa necessitano di un coordinamento. Oltre ad occuparsi della Festa della Musica in Francia, l’ADCEP (Association pour le Développement de la Création, études et Projets) si occupa del coordinamento europeo. Dal 2017 l’ADCEP è diventata A’ FACETTES. L’AIPFM, in accordo con il Ministero dei Beni Culturali, coordina l’attività organizzativa in Italia