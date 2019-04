Ravello Festival: presentati gli eventi del 2019. Ecco il programma completo

Presentato questa mattina a Napoli dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, dalla Sovrintendente del Teatro di San Carlo, Rosanna Purchia, dal Direttore artistico del Teatro di San Carlo, Paolo Pinamonti, e dal Commissario della Fondazione Ravello, Mauro Felicori, la 67esima edizione del Ravello Festival che per questo 2019 propone un programma musicale articolato in cinque sezioni per un periodo che abbraccia più mesi e più stagioni, dalla primavera all’autunno. Esattamente dal 17 aprile al 20 ottobre.

“Orchestra Italia”, omaggio a compositori e orchestre del Bel Paese, è la proposta sinfonica concentrata nei mesi di luglio e agosto che avrà come suggestivo scenario il palco a strapiombo sul mare del Belvedere di Villa Rufolo, spettacolo nello spettacolo.

Per la prima volta il programma, curato in collaborazione con il Teatro di San Carlo di Napoli, partner istituzionale della Fondazione Ravello, offre la possibilità di apprezzare in un’unica stagione il suono e la personalità di prestigiose compagini orchestrali italiane.

Già l’apertura (30 giugno), affidata al maestro Juraj Valčuha che dirigerà l’Orchestra del Teatro di San Carlo, omaggia come da tradizione il nume tutelare del Festival, Richard Wagner, affiancandolo a Giuseppe Martucci, uno dei più insigni musicisti del nostro Paese. E anche nei successivi appuntamenti il repertorio internazionale si unisce alla riscoperta di partiture poco eseguite di compositori italiani e meritevoli di renaissance, in un itinerario che va dal Barocco al Novecento (Vivaldi, Cimarosa, Ghedini, Smareglia, Respighi, Casella, Sgambati, Rossini, Puccini, Salviucci e Rota, di cui quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa).

“Le note di Sigilgaita” è la sezione organistica, prevede un ciclo di concerti che si svolgeranno nel Duomo di Ravello dove è conservato il busto marmoreo della nobildonna sposa di Nicola Rufolo, una copia del quale, con animazione digitale, accompagna i visitatori nella Torre museo di Villa Rufolo. Protagonisti Bernard Foccroulle (24 luglio), Olivier Latry (29 agosto), Andrea Macinanti (12 settembre), Michel Bouvard (20 settembre) e Luca Scandali (11 ottobre).

Gli appuntamenti di musica da camera arricchiscono il cartellone con una terza sezione, “Nel Giardino di Wagner”, che accoglierà il pubblico nella Sala dei Cavalieri, tra i fiori dei colori mediterranei che incantarono il genio di Lipsia (sono tutti concerti di mezzanotte con una maratona del pianista Pierre Laurent Aimard tra Scala e Ravello. Ad esibirsi il Quartetto Guadagnini, l’Odhecaton Ensemble, il duo Cimmino, Ferro, il Gruppo Ocarinistico Budriese, Simone Rubino, il Quintetto di Fiati e il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli con al pianoforte Giuseppe Albanese).

Grande novità, già partita il 17 aprile scorso, è l’occasione offerta ai giovani allievi dei Conservatori campani e di altre città ospiti di esibirsi a Ravello, luogo privilegiato, che diventa così incontro tra alta formazione accademica e attività professionale. “La meglio gioventù”, questo il titolo della sezione curata da Antonio Marzullo, Segretario artistico del teatro Verdi di Salerno, altro partner della Fondazione, che ospiterà (ad eccezione dei mesi di luglio e agosto) solisti, cori e orchestre dei conservatori per un repertorio classico, con incursioni jazz, che porteranno il Festival fuori dalle mura di Villa Rufolo disseminando il talento emergente nelle piazze, negli slarghi, nei giardini, nell’auditorium e nelle tante splendide storiche chiese di Ravello.

In cartellone incursioni giovanili anche nei mesi estivi con i concerti de La choeur et orchestre de la Sorbonne universitè diretti da Sébastien Taillard (11 luglio); dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini diretta da Jean Efflam Bavouzet (14 luglio) e dell’Orchestra Giovanile Italiana diretta da Jérémie Rhorer (18 agosto).

All’Orchestra del teatro di San Carlo, guidata da Juraj Valčuha che torna a Ravello dopo la prima di tre anni fa, oltre al concerto inaugurale è affidato il concerto del 18 luglio mentre la chiusura sarà nelle note dell’Orchestra Filarmonica della Scala, diretta da Lorenzo Viotti (31 agosto). Nel mezzo: l’Orchestra del Teatro Carlo Felice, diretta da Wayne Marshall (21 luglio), l’Orchestra del Teatro Massimo di Palermo diretta da Gabriele Ferro (28 luglio), l’Orchestra del Teatro comunale di Bologna diretta da Pietari Inkinen (4 agosto), l’Orchestra filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno sul palco per il Concerto all’Alba dell’11 agosto diretta da Lorenzo Passerini e da Ryan McAdmas il 20 agosto, l’Orchestra sinfonica “Giuseppe Verdi” di Milano diretta da Claus Peter Flor (23 agosto) e l’Orchestra Filarmonica “Gioachino Rossini” diretta da Donato Renzetti (25 agosto).

Tra tante formazioni sinfoniche appuntamento anche con l’Accademia barocca di Santa Cecilia diretta da Federico Maria Sardelli (7 luglio).

A rafforzare il cartellone di quest’anno anche la sezione “Potenza del diletto” che prevede tre concerti con formazioni corali amatoriali con la collaborazione dell’Arcc, l’Associazione regionale cori campani, che torna a Ravello dopo l’esperienza della scorsa edizione.

Fuori programma due appuntamenti extra con la collaborazione della Città della Scienza di Napoli che propone due incontri di grande attualità interattivi con il pubblico. Il primo incontro (16 luglio), omaggio all’allunaggio di cui quest’anno ricorre il cinquantenario, sarà una serata di osservazione del cielo con una maratona notturna di musica, poesia e telescopi. La seconda serata (23 luglio), invece, guarda al tema dell’intelligenza artificiale e alla robotica, tra scienza e fantascienza.

Il Ravello Festival si presenta quest’anno con una nuova identità visiva, curata da Pino Grimaldi. Il progetto è impostato su un doppio protagonismo, il logotipo “Ravello” e la sintesi monogrammatica della “R” inscritta nel pittogramma dell’infinito, (tratto dall’ambone del 1130 presente nella Cattedrale). Il brand completo accorpa tre soggetti: la Fondazione, la Villa Rufolo, il Festival. Il senso che si è voluto dare al progetto (documentato in un ampio brand book) è la valorizzazione del tema Ravello.

Il programma del Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal Mibac

Mercoledì 17 aprile

La meglio gioventù

Duomo di Ravello, ore 11.30

Orchestra Sinfonica e Coro del Conservatorio di Musica

‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Nicola Samale

Maestro del coro Marilù De Santo

Rosa Vingiani, soprano

Francesco Doto, tenore

Camilla Carol Farias, contralto

Nicola Ciancio, basso

W.A. Mozart, Requiem K626

Ingresso libero

Giovedì 25 aprile

La meglio gioventù

Duomo di Ravello, ore 11.30

Orchestra d’archi del Conservatorio di Musica

‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Ivan Antonio

Anna Corvino, soprano

Lucia Branda, mezzo soprano

G.B. Pergolesi, Stabat Mater

Ingresso libero

Sabato 27 aprile

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.00

Orchestra ritmico sinfonica del Conservatorio di Musica

‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Omaggio a Bernstein

Direttore Mariano Patti

Coordinatore musicale Marco Sannini

Ingresso libero

Mercoledì 1 maggio

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Domenico Cimarosa’ di Avellino

Direttore Giuseppe Camerlingo

Angelo Gala, pianoforte

Gabriele Melone, violoncello

P.I. Čajkovskij

Variazioni su un tema rococò op. 33 per violoncello e orchestra

Concerto per pianoforte e orchestra n.1

Ingresso libero

Domenica 5 maggio

La meglio gioventù

Giardini del Monsignore, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Domenico Cimarosa’ di Avellino

Jazz Quartet

Aldo Farias, chitarra

Mario Nappi, pianoforte

Tommaso Scannapieco, contrabbasso

Enzo Zirilli, batteria

Musiche di Porter, Van Heusen, Coltrane, Monk

Ingresso libero

Giovedì 9 maggio

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Ensemble di fiati del Conservatorio di Musica

‘Nicola Sala’ di Benevento

Direttore Gianluca Camilli

Gianluca Giganti, violoncello

Musiche di Gulda, Weill

Ingresso libero

Venerdì 10 maggio

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Orchestra Stabile della Canzone Classica Napoletana

Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento

Tufanisco Maria Carmela, Vincenzo Palumbo, Annabella Pagano, voci

Luigi Ottaiano, flauto; Domenico De Matteis, 1° mandolino;

Eduardo Robbio, mandola; Verena Rizzo, basso; Antonio Toto, chitarra

Ingresso libero

Domenica 12 maggio

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Dirty Six

Tommaso Scannapieco, contrabbasso

Daniele Scannapieco, sax

Lorenzo Tucci, batteria

Claudio Filippini, pianoforte

Gianfranco Campagnoli, tromba

Roberto Schiano, trombone

Ingresso libero

Sabato 18 maggio

La meglio gioventù

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Concerto per fiati e pianoforte

F. Colace, oboe

M. Masi, flauto

G. Viviani, clarinetto

G. Cutolo, corno

G. La Pegna, fagotto

F. Di Vaio, pianoforte

Musiche di Shumann, Strauss, Fauré, Gershwin, Grovlez, Thuille

Ingresso libero

Sabato 25 maggio

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Jazz combo San Pietro a Majella

Ingresso libero

Domenica 26 maggio

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Vesuvius Wind Orchestra

Direttore Bruno Sepe

Giampiero Di Lecce, Marco Cocule, Antonio Punzone,

Francesco Maddaluna, Giuseppe Di Maio, clarinetti

Isabella Giannatasio, Marcello Masi, flauti

Luigi Damiano, oboe

Guido Mandoglio, fagotto

Maurizio Conte, Luigi Falanga, Fabio Montefoschi,

Nicola Copertino, sassofoni

Alessandra Arillo, Nico Rodrigues, corni

Giulio Trifiletti, Salvatore Liotti, Rosario Maddaloni, trombe

Vincenzo Vuolo, Davide Musella, Michele Sorrentino, tromboni

Laura Francesca Mastrominico, Nicola Napolitano,

Luigi Di Ruba, Felice Iannicelli, percussioni

Musiche di Rota, Williams, Zimmer, Stone, Djawardi

Ingresso libero

Mercoledì 29 maggio

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia’ di Roma

Ensemble di fisarmoniche

Ingresso libero

Sabato 1 giugno

La meglio gioventù

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

“La sfida” Clavicembalo e Pianoforte a confronto

Musiche di Mozart, Bach, Scarlatti

Ingresso libero

Giovedì 6 giugno

La meglio gioventù

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

La liederistica romantica

Concerto a cura del M° Valeria Lambiase

Chiara Cimmino, Virginia Magliacano, soprano

Antonia Elide Facciuto, mezzosoprano

Armando Napoletano, baritono

Pasquale Petrillo, basso

Adriana Mendella, clarinetto

Michele Neri, pianoforte

Musiche di Schubert, Schumann, C. Wieck, Liszt, Brahms

Ingresso libero

Venerdì 7 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Gala Lirico

I grandi duetti d’amore

Musiche di Puccini, Verdi, Bellini, Rossini, Donizetti

Ingresso libero

Sabato 8 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Domenico Cimarosa’ di Avellino

“…qui la voce sua soave…”

Marilena Ruta, soprano

Marino Orta, basso

Concetta Varricchio, pianoforte

Musiche di Tosti, Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini, Verdi

Ingresso libero

Domenica 9 giugno

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 11.30

Orchestra Giovanile del Conservatorio di Musica

‘Domenico Cimarosa’ di Avellino

Direttore Roberto Maggio

Musiche di Respighi, Leyden, Foote

Ingresso libero

Venerdì 14 giugno

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

“Rhapsody in blue” per pianoforte e orchestra

Direttore Massimiliano Carlini

Musiche di Gershwin

Ingresso libero

Sabato 15 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Platero y Yo

Dario Amabile, Nicola Cantella, Nino D’Amico, Vincenzo Mazzillo,

Ivano Pagliuso, Eleonora Perretta, Luigi Scognamiglio, chitarre

Giovanna Peduto, voce narrante

Musiche di Mario Castelnuovo Tedesco

Testo di Juan Ramòn Jimènez

Ingresso libero

Domenica 16 giugno

La meglio gioventù

Giardini del Monsignore, ore 11.30

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Neapolis Saxophone Ensemble

Andrea Castaldi, Alessio Castaldi, Maurizio Conte,

Nicola Copertibo, Andrea Espasiano

Musiche di Fauré, Deodati, Gershwin, Monk, Joplin,

Mancini, Pace, Nestico, Lennon

Ingresso libero

Mercoledì 19 giugno

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.00

Orchestra Sinfonica degli allievi del Conservatorio di Musica

‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Direttore Leonardo Quadrini

Musiche di Khachaturian, Bizet, Verdi, Rossini, Saint Saëns,

Grieg, Rachmaninov

Ingresso libero

Giovedì 20 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Ensemble di fiati

Direttore Demetrio Moricca

Musiche di Strauss, Mozart, Dvorak

Ingresso libero

Sabato 22 giugno

La potenza del diletto

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.00

Festa della Musica

Varie corali con repertorio popolare e gospel

a cura dell’Associazione Regionale Cori Campani

Ingresso libero

Sabato 22 giugno

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Concerto “Rossini”

Angelo Gazzaneo, pianoforte

a cura del dipartimento di canto

Ingresso libero

Domenica 30 giugno

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore Juraj Valčuha

Robert Dean Smith, tenore

Liang Li, basso

Manuela Uhl, soprano

Musiche di Martucci, Wagner

Posto unico € 50

Venerdì 5 luglio

La potenza del diletto

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.00

Festa della Musica Europea

varie corali con repertorio popolare e gospel

a cura dell’Associazione Regionale Cori Campani

Ingresso libero

Domenica 7 luglio

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.30

Accademia Barocca di Santa Cecilia

Direttore Federico Maria Sardelli

Musiche di Vivaldi

Posto unico € 50

Mercoledì 10 luglio

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Choeur et Orchestre Sorbonne Université

Direttore Sébastien Taillard

Musiche di Boulanger, Beethoven

Ingresso su prenotazione

Domenica 14 luglio

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

Direttore e pianista Jean Efflam Bavouzet

Musiche di Cimarosa, Mozart

Posto unico € 50

Martedì 16 luglio

Extra Festival

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00

O graziosa luna…

Conferenza spettacolo

a cura di Città della Scienza

Ingresso su prenotazione

Giovedì 18 luglio

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli

Direttore Juraj Valčuha

Musiche di Rota, Williams, Gershwin

Posto unico € 50

Domenica 21 luglio

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova

Direttore Wayne Marshall

Luca Bizzarri, voce recitante

Musiche di Ghedini, Ravel

Posto unico € 50

Martedì 23 luglio

Extra Festival

Belvedere di Villa Rufolo, ore 21.00

Burattino senza fili?

Conferenza spettacolo

a cura di Città della Scienza

Ingresso su prenotazione

Mercoledì 24 luglio

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 20.00

Bernard Foccroulle

Musiche di Frescobaldi, Mendelssohn, Brahms, Bach

Ingresso libero

Domenica 28 luglio

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra del Teatro Massimo di Palermo

Direttore Gabriele Ferro

Musiche di Zemlinsky, Smareglia, Strauss

Posto unico € 50

Mercoledì 31 luglio

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Quartetto Guadagnini

Musiche di Colasanti, Donatoni, Mozart

Posto unico € 25

Venerdì 2 agosto

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Odhecaton Ensemble

Direttore Paolo Da Col

Musiche di Sciarrino, Da Venosa, Pärt, Rihm

Posto unico € 25

Domenica 4 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra Sinfonica del Teatro Comunale di Bologna

Direttore Pietari Inkinen

Musiche di Respighi, Rimsky-Korsakov, Stravinskij

Posto unico € 50

Mercoledì 7 agosto

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Ilenya Cimino, flauto

Alberto Ferro, pianoforte

Musiche di Bach, Gaubert, Doppler, Prokofiev

Posto unico € 25

Venerdì 9 agosto

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, 23.00

Gruppo Ocarinistico Budriese

Musiche di Bach, Vivaldi, Mozart, Rossini, Strauss

Posto unico € 25

Domenica 11 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 5.00

Concerto all’Alba

Orchestra Filarmonica Salernitana ‘Giuseppe Verdi’

Direttore Lorenzo Passerini

Posto unico € 60

Sabato 17 agosto

Nel Giardino di Wagner

Giardini del Monsignore, ore 09.00

Chiesa di San Giovanni del Toro, ore 12.00

Piazzetta San Lorenzo di Scala, ore 19.00

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Pierre-Laurent Aimard pianista

Catalogue d’Oiseaux

di Oliver Messianen

Posto unico € 25

Domenica 18 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Orchestra Giovanile Italiana

Direttore Jérémie Rhorer

Musiche di Mahler, Casella

Posto unico € 50

Martedì 20 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30

Orchestra Filarmonica Salernitana ‘Giuseppe Verdi’

Direttore Ryan McAdams

Anna Tifu, violino

Alessandro Taverna, pianoforte

Musiche di Listz, Chausson, Sgambati

Posto unico € 50

Venerdì 23 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi

Direttore Claus Peter Flor

Musiche di Salviucci, Strauss

Posto unico € 50

Domenica 25 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30

Orchestra Filarmonica ‘Gioachino Rossini’ di Pesaro

Direttore Donato Renzetti

Musiche di Respighi, Britten, Rossini

Posto unico € 50

Mercoledì 28 agosto

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Simone Rubino, percussioni

Musiche di Gerassimez, Bocca, Xenakis, Piazzolla

Posto unico € 25

Giovedì 29 agosto

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 20.00

Olivier Latry

Musiche di Couperin, Beethoven, Mozart, Messianen

Ingresso libero

Sabato 31 agosto

Orchestra Italia

Belvedere di Villa Rufolo, ore 19.30

Orchestra Filarmonica della Scala

Direttore Lorenzo Viotti

Musiche di Rossini, Puccini, Dvorak

Posto unico € 50

Mercoledì 4 settembre

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 12.00

Orchestra di plettri del Conservatorio di Musica

‘S. Pietro a Majella’ di Napoli

Gianni Marcellini, Tommaso Barra, Oscar Di Lorenzo, Marianeve Aricò, Federico Maddaluno, Emanuele Auricchio, Marco Dell’Aversana, Giovanni Leonetti, Mattia Raimo, mandolini

Vincenzo Mozzillo, Ivano Pagliuso, Salvatore Scafarto, chitarre

Ingresso libero

Giovedì 5 settembre

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Quintetto di Fiati del Teatro di San Carlo di Napoli

Pianista Giuseppe Albanese

Musiche di Ibert, Hindemith, Ligeti, Mozart

Posto unico € 25

Sabato 7 settembre

Nel Giardino di Wagner

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 23.00

Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo di Napoli

Pianista Giuseppe Albanese

Musiche di Puccini, Verdi, Ferrari

Posto unico € 25

Lunedì 9 settembre

La meglio gioventù

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Santa Cecilia’ di Roma

Ensemble di fiati

Musiche di Strauss

Ingresso libero

Martedì 10 settembre

La meglio gioventù

Location da definire

Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia

Ingresso libero

Mercoledì 11 settembre

La meglio gioventù

Location da definire

Conservatorio di Musica ‘Benedetto Marcello’ di Venezia

Ingresso libero

Giovedì 12 settembre

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 19.00

Andrea Macinanti

Musiche di Bach, Puccini, Bossi, Respighi

Ingresso libero

Giovedì 12 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 20.30

Conservatorio di Musica ‘Nicola Sala’ di Benevento

“Charlie Mingus”

Orchestra Jazz

Ingresso libero

Mercoledì 18 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Niccolò Piccinni’ di Bari

Ensemble di Percussioni

Ingresso libero

Giovedì 19 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Niccolò Piccinni’ di Bari

Omaggio a Nino Rota

Ingresso libero

Venerdì 20 settembre

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 19.00

Michel Bouvard

Musiche di Marchand, Bach, Mozart, Bouvard

Ingresso libero

Giovedì 26 settembre

La meglio gioventù

Chiesa di Santa Maria a Gradillo, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Agostino Steffani’ di Castelfranco Veneto

Quartetto d’archi

Ingresso libero

Venerdì 27 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Agostino Steffani’ di Castelfranco Veneto

Jazz Ensemble

Ingresso libero

Domenica 29 settembre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Io Sheherazade

Concerto per pianoforti

Ingresso libero

Sabato 5 ottobre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Nicola Samale

Concerto per pianoforte e orchestra n.3 in Re minore, op.30

Concerto per pianoforte e orchestra n.4 in Sol minore, op.40

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Ingresso libero

Venerdì 11 ottobre

Le note di Sigilgaita

Duomo di Ravello, ore 19.00

Luca Scandali

Musiche di Bach, Franck, Listz

Ingresso libero

Sabato 12 ottobre

La meglio gioventù

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Conservatorio di Musica ‘Giuseppe Martucci’ di Salerno

Direttore Nicola Samale

Concerto per pianoforte e orchestra n.1 in Fa diesis minore, op.1

Concerto per pianoforte e orchestra n.2 in Do minore, op.18

Sergej Vasil’evič Rachmaninov

Ingresso libero

Venerdì 18 ottobre

Nel Giardino di Wagner

Auditorium Oscar Niemeyer, ore 19.00

Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo di Napoli

Stabat Mater per soli, coro e pianoforte a 4 mani

di Giaochino Rossini

Posto unico € 25

Domenica 20 ottobre

La potenza del diletto

Duomo, ore 19.00

Salerno Festival

Corali provenienti da Germania, Irlanda e Norvegia con repertorio

di polifonia sacra e profana

a cura dell’Associazione Regionale Cori Campani

Ingresso libero

