Ravello Festival: il gran finale vede spiccare l’appuntamento dedicato a Giacomo Puccini, in occasione del centenario dalla scomparsa, e all’Opera italiana.

Una delle voci più richieste ed apprezzate del panorama internazionale, quella del soprano Anna Pirozzi che omaggerà il compositore e l’opera lirica dal belcanto al verismo, e sarà accompagnato sul Belvedere di Villa Rufolo, mercoledì 21 agosto, alle 20, dal Quartetto lirico italiano, con la partecipazione della pianista Elda Laro.

Il Quartetto Lirico Italiano composto dai violini di Mirela Lico e Leonard Simaku, dal violoncello di Livia Rotondi e dalla viola di Luca Pozza, nasce per trasporre nel linguaggio cameristico l’opera lirica. Un messaggio musicale originale, capace di esprimere le passioni, i drammi, gli amori possibili e impossibili, insiti nell’arte del melodramma con partiture trascritte ed elaborate in uso esclusivo per una formazione cameristica. Questo progetto è stato abbracciato da tantissimi protagonisti del panorama lirico internazionale. Fra le tante, le importanti esperienze con stelle del calibro di Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Andrea Bocelli, Maria Jose Siri, Francesco Meli, Giovanna Casolla, Hui He, Dimitra Theodossiou, Massimo Cavalletti, Kiria Misha, Anna Pirozzi e molte altre.

Giovedì 22 agosto (ore 19) nell’ultimo appuntamento cameristico della stagione in programma nella Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, protagonista il trio composto da Riccardo Zamuner, Ludovica Rana e Giuliano Mazzoccante. La formazione, che eseguirà due pagine classiche per violino, violoncello e pianoforte, ovvero il Trio op.1 n.3 di Beethoven e il Trio op.49 di Mendelssohn, è espressione dell’ensemble “I virtuosi di Sansevero”, nato da un’idea dello stesso Zamuner che ha riunito alcuni tra i più talentuosi allievi di strumenti ad arco dell’Accademia Stauffer di Cremona, dell’Accademia Nazionale di alto perfezionamento di Santa Cecilia e di altre importanti Accademie Internazionali.

La Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi.

Il Ravello Festival è sostenuto dalla Regione Campania e dal MiC. www.ravellofestival.com | Tel. 089 858422 | [email protected]

Mercoledì 21 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.00

Omaggio a Giacomo Puccini e all’Opera italiana

Quartetto Lirico Italiano

Anna Pirozzi, soprano

Elda Laro, pianoforte

Posto unico € 35

Programma

Giuseppe Verdi

Rigoletto, Parafrasi

Attila, Santo di Patria

Otello, Ave Maria

Giacomo Puccini

Edgar, Preludio Terzo atto; Addio mio dolce amor

Gaetano Donizetti

Don Pasquale, Sinfonia

Gioachino Rossini

L’assedio di Corinto, O giusto ciel

Giacomo Puccini

Manon Lescaut, Intermezzo

La Bohème, Donde lieta uscì

Le Villi, Tregenda

Tosca, Vissi d’arte

Il Trittico (Il Tabarro, Suor Angelica, Gianni Schicchi), Parafrasi – O, mio Babbino Caro

Giovedì 22 agosto

Sala dei Cavalieri di Villa Rufolo, ore 19.00

Trio i Virtuosi di Sansevero

Riccardo Zamuner, violino

Ludovica Rana, violoncello

Giuliano Mazzoccante, pianoforte

Posto unico € 25

Programma

Ludwig van Beethoven

Trio op.1 n.3

Felix Mendelssohn Bartholdy

Trio op.49