Ravello piange il prof Lorenzo Imperato, memoria storica della città della musica

Una triste notizia ha svegliato oggi Ravello: il professor Lorenzo Imperato ha lasciato questa terra per raggiungere la Casa di Dio.

Con lui se ne va un pezzo della memoria storica di Ravello, un grande figlio della città della musica, autentico formatore delle nuove generazioni di cittadini e un animo buono.

A dare l’annuncio della sua dipartita il professor Luigi Buonocore attraverso un lungo post su Facebook che riportiamo integralmente:

“Dopo la mezzanotte il prof. Lorenzo Imperato ha concluso il suo pellegrinaggio terreno. Lo fa fatto con i tratti distintivi del suo stile, serenamente e discretamente, contornato dall’affetto delle persone più care. Ravello perde un pezzo della sua memoria storica, un grande figlio, un autentico formatore delle nuove generazioni di cittadini responsabili, un amministratore attento al bene comune, un animo sensibile alla bellezza che si è speso integralmente nella tutela del patrimonio artistico e paesaggistico della Città e dei grandi valori della Tradizione. Lascia un’eredità inestimabile in termini di insegnamenti e di valori a chi si è formato quotidianamente alla sua scuola, a chi, come me, ha visto da sempre nell’esempio di questo «uomo didattico» un modello da seguire. Come Don Giuseppe Imperato senior il prof. Imperato ci lascia nel Novenario in preparazione della festa di San Pantaleone, per cui tanto si è speso, con impegno e competenza, per assicurare quelle connotazioni di eleganza e di sobrietà alle celebrazioni patronali. Sono certo che il nostro medico celeste gli si è già accostato come suo nuovo compagno di cammino e, con lena montanara, lo sta guidando lungo un sentiero a noi incognito nella passeggiata più bella, quella verso l’Immenso che lo porterà alla contemplazione dell’Altissimo”.