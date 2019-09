Rancore è senza ombra di dubbio uno degli artisti più conosciuti e amati nel mondo del rapper.

Grazie alla sua musica, ai suoi testi e alle sue canzoni è riuscito a conquistare il cuore di migliaia di persone che lo seguono con affetto.

In particolare tra i giovani è uno dei cantanti di punta tra i più seguiti e apprezzati.

Rancore: chi è, età, carriera, fidanzata, curiosità e vita provata del rapper

Tarek Iurcich è il vero nome di Rancore è nato a Roma il 19 luglio del 1989. Padre croata e mamma egiziana, sin da piccolo si avvicina al mondo della musica e al rap.

Da ragazzo partecipa a molte competizioni di free style facendosi conoscere nel panorama musicale romano.

Arriva per lui il momento per il primo disco dal titolo Segui me che esce nel 2006 e ottiene un discreto riscontro nel mondo dell’underground.

Due anni dopo abbandona la sua prima etichetta discografica per intraprendere un nuovo progetto, che lo porta in breve tempo a collaborare con artisti come Fedez. Nel 2010 inizia a lavorare con DJ Myke, con cui realizza l’anno dopo l’album Elettrico.

Nel 2011 partecipa anche all’MTV Spit Gala, vincendo la manifestazione a pari merito con Clementino. Nel 2012 pubblica un nuovo disco in collaborazione con DJ Myke, Silenzio.

Da qui praticamente la sua carriera prende il volo. Il suo ultimo album è stato pubblicato nel 2018 dal titolo Musica per bambini.

Rancore si è fatto conoscere anche dal grande pubblico, quello lontano dal mondo del rap, per la sua partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo dove ha cantato Argento vivo insieme a Daniele Silvestri.