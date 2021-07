Ragazza di 15 anni rischia di annegare, salvata da due cani in provincia di Salerno

E’ una storia a lieto fine quella che vi stiamo per raccontare. Che mostra per l’ennesima volta l’animo nobile e gentile dei nostri amici a 4 zampe ancora una volta il provincia di Salerno.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, poco dopo le ore 17 di sabato la ragazza che si era tuffata in mare insieme ad altre amiche è stata trascinata a largo dalle onde alte e dalla corrente molto forte.

Nonostante i diversi tentativi la 15enne non riusciva più a far ritorno a riva. In evidente difficoltà, ha iniziato a gridare per chiedere aiuto. Lo stesso hanno fatto le amiche, che a fatica erano riuscite a tornare sulla terraferma, avvertendo i bagnini.

E’ immediatamente scattato l’intervento dei due meravigliosi cani: Igor e Luna. I due animali rispondendo ai comandi dei bagnini si sono dati il cambio nel nuoto controcorrente per riuscire a portare a riva la ragazza.

I due meravigliosi esemplari di labrador si sono dati il cambio, dopo aver raggiunto la ragazza, portandola fin sulla spiaggia. Un gesto eroico che ha emozionato non solo la provincia di Salerno ma l’Italia intera. Una giornata che si sarebbe potuta trasformare in tragedia ma che, fortunatamente, si è chiusa solo con un grande spavento.