Raffica di furti in abitazione in Costiera Amalfitana: arrestato il ladro

Nella giornata di ieri, personale della Squadra Mobile – 5^ Sezione Narcotici – Antidroga, ha dato seguito all’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso in data 18.10.2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno nei confronti di A.V., condannato in quanto riconosciuto colpevole di una lunga serie di furti in abitazione perpetrati in Costiera Amalfitana e nel Capoluogo cittadino.

In esecuzione del dispositivo di restrizione, al termine delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Salerno, a disposizione dell’A.G. procedente.

Parimenti, nella stessa giornata, personale della Sezione Reati contro il Patrimonio e la Pubblica Amministrazione della Squadra Mobile, ha dato esecuzione ad altra Ordinanza di Applicazione di Misura Cautelare personale in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno, nei confronti di S.P., responsabile del reato di evasione dagli arresti domiciliari poiché sorpreso a circolare liberamente nelle strade del centro cittadino “in spregio alle prescrizioni connesse agli arresti domiciliari”.

L’individuo era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in data 2 ottobre u.s, a seguito delle indagini sul furto presso un deposito automatizzato per bagagli in Salerno, scassinato e derubato per ben cinque volte, nel periodo tra maggio e settembre di quest’anno.

Le indagini e l’analisi dei numerosi filmati registrati dalle telecamere di sicurezza all’interno del nominato deposito, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti e di risalire all’identificazione dell’autore del reato.

Il pregiudicato per reati specifici e gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato ripreso, infatti, mentre scassinava un “totem” ove erano contenuti i contanti, appropriandosene e dandosi alla fuga.

Dopo le formalità di rito, S.P. è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Salerno, come disposto dalla competente A.G..