L’astrologia continua a essere uno strumento affascinante per esplorare il modo in cui i segni zodiacali si approcciano all’ amore.

Una recente classifica stilata da esperti del settore mette in luce quali sono i segni più radicati nella realtà e quali, invece, tendono a perdersi nelle proprie illusioni sentimentali. La graduatoria, aggiornata con le ultime analisi astrologiche del 2025, ordina i dodici segni dallo meno illuso al più illuso, offrendo uno spaccato interessante sulle diverse attitudini emotive e mentali.

Capricorno apre la classifica come il segno più ancorato alla realtà. Conosciuto per la sua concretezza, il Capricorno non si lascia facilmente ingannare da promesse vaghe o segnali ambigui e basa il proprio giudizio sui fatti. La sua filosofia è sintetizzata nel motto “Fatti, non parole”, che guida ogni sua decisione emotiva, richiedendo coerenza e stabilità prima di investire in una relazione.

Segue la Vergine, segno analitico e razionale, che scompone ogni situazione sotto la lente della logica. Per la Vergine, qualsiasi elemento privo di senso viene immediatamente scartato: il suo filtro critico rende quasi impossibile illuderla con discorsi romantici infondati.

Al terzo posto di questa fascia pragmatica troviamo lo Scorpione, noto per la sua natura diffidente. Questo segno sente intensamente ma, per lasciarsi andare, attende sempre prove concrete e non si accontenta di parole o apparenze. La sua capacità di osservazione minuziosa scoraggia chiunque tenti di illuderlo.

L’Acquario si posiziona all’ottavo posto con un approccio molto razionale ai sentimenti. Sebbene sia un segno dalle grandi idee e visioni, filtra le emozioni attraverso la logica e si allontana rapidamente quando percepisce incoerenze o falsità nella relazione. Questo atteggiamento lo protegge da illusioni amorose che non trovano basi solide.

Segni che oscillano tra idealismo e realismo

Il Toro si lascia coinvolgere emotivamente solo quando si sente sicuro e a suo agio. Realista di base, il Toro crede fortemente nella stabilità e nell’affetto reciproco, ma può anche insistere su aspetti di una relazione che non funzionano, spinto dal desiderio di mantenere un legame consolidato.

Il Leone, dal canto suo, si affida al proprio carisma e alla fiducia in sé stesso. Spesso crede che le cose andranno bene perché fa del suo meglio, ma quando si rende conto di non ricevere la stessa attenzione o ammirazione torna rapidamente con i piedi per terra.

L’Ariete è impulsivo e tende a illudersi non per fantasia, ma per fretta e desiderio che qualcosa vada per il verso giusto. Si entusiasma rapidamente e idealizza il futuro senza considerare tutti i passaggi necessari, ma sa anche distaccarsi con altrettanta velocità.

Il Gemelli è un creatore di storie e possibilità che però cambia idea frequentemente. Si illude soprattutto con le idee e le immagini che costruisce nella mente, ma la sua natura incostante lo porta a riprendersi rapidamente dalle illusioni.

Segni più inclini alle illusioni sentimentali: emozioni e idealizzazione

Il Cancro è un segno emotivo e sensibile che crede fortemente nel “per sempre felici e contenti”. Idealizza il partner e l’amore come forza guaritrice, ignorando spesso difetti e segnali negativi. Questa vulnerabilità lo rende uno dei segni più propensi alle illusioni.

Il Sagittario, noto per il suo ottimismo, tende a vedere sempre il lato positivo delle situazioni e delle persone, anche quando le evidenze suggerirebbero il contrario. Le sue aspettative eccessivamente ottimistiche lo portano a credere in cambiamenti e miglioramenti futuri senza basi concrete.

La Bilancia ama innamorarsi e spesso si lascia trasportare da piccoli gesti e attenzioni, costruendo grandi aspettative e mantenendo l’incanto anche di fronte a segnali d’allarme (red flags). La sua natura romantica la porta a vedere l’amore ovunque, alimentando illusioni a lungo termine.

Al vertice della classifica si trova il segno dei Pesci, il “campione supremo” delle illusioni amorose. Governato da Nettuno, pianeta dei sogni e della fantasia, Pesci vive in una dimensione emotiva parallela, dove crede fermamente nell’amore ideale, nella trasformazione dell’altro, nel destino e nell’anima gemella. Non si limita a illudersi: costruisce interi universi immaginari nella propria mente, spesso distaccandosi dalla realtà oggettiva.

Questa classifica rivela come ogni segno zodiacale abbia un suo modo specifico di affrontare le relazioni sentimentali, oscillando tra realismo e idealizzazione, tra prudenza e speranza. Comprendere queste differenze può aiutare a migliorare la comunicazione e la consapevolezza nelle dinamiche amorose.