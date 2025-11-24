Cinque destinazioni in giro per l’Italia dove vivere l’autunno tra paesaggi suggestivi, cultura e relax a prezzi pazzeschi.

La Liguria, la Toscana, il Lazio e l’Emilia-Romagna sono alcune delle regioni italiane più accoglienti per chi desidera organizzare una vacanza a novembre senza spendere una fortuna. Oggi, 15 novembre 2025, con la stagione autunnale ormai inoltrata, il clima ancora mite in molte zone del nostro Paese e le tariffe degli alloggi ai minimi annuali, è il momento ideale per scoprire alcune località meno affollate ma ricche di fascino e natura.

In questo contesto, vi proponiamo cinque mete imperdibili dove pernottare con meno di 70 euro a notte, immergendovi in ambienti naturali e culturali di grande interesse.

Le Cinque Terre, in provincia della Spezia, rappresentano uno degli scorci più suggestivi del Mediterraneo. Questo tratto di costa ligure, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO dal 1997, è noto per la perfetta armonia tra paesaggio naturale e insediamenti umani che si sono sviluppati nel corso dei secoli. I famosi borghi di Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola e Riomaggiore si adagiano su colline terrazzate che degradano verso un mare cristallino, regalando panorami straordinari.

A novembre, la zona si trasforma: le folle estive lasciano spazio a un’atmosfera più raccolta e silenziosa, ideale per lunghe passeggiate panoramiche lungo i sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre, come il famoso Sentiero Azzurro, recentemente riaperto dopo interventi di manutenzione. Le temperature oscillano ancora intorno ai 15-17 gradi, perfette per godere del foliage e dei colori intensi che tingono i borghi, rendendo ogni angolo un quadro naturale.

Per chi cerca un soggiorno economico, è possibile trovare case vacanze e B&B a meno di 70 euro a notte, soprattutto nelle frazioni meno centrali come Corniglia. Inoltre, la salvaguardia ambientale e le iniziative di turismo sostenibile promosse dal Parco Nazionale contribuiscono a mantenere intatta la bellezza del territorio, accompagnando i visitatori in esperienze autentiche e rispettose dell’ambiente.

Lucca: cultura, storia e natura a prezzi contenuti

Nel cuore della Toscana settentrionale, la città di Lucca si presenta come una destinazione ideale per una vacanza autunnale all’insegna dell’arte e della tranquillità. Con una popolazione di circa 88.000 abitanti, Lucca si distingue per il suo centro storico perfettamente conservato, racchiuso dalle celebri mura cinquecentesche lunghe circa 4 chilometri, fra le meglio conservate in Italia. Queste mura, oltre a rappresentare un’importante attrazione turistica, offrono un ampio spazio verde dove passeggiare o andare in bicicletta lontano dal traffico cittadino.

Il clima di Lucca a novembre è generalmente fresco, con minime che possono scendere sotto lo zero, ma le giornate soleggiate permettono di esplorare agevolmente le bellezze locali. Tra queste spicca il Puccini Museum, che si trova nell’appartamento natale del celebre compositore Giacomo Puccini, dove si possono ammirare strumenti originali come il pianoforte usato per comporre opere come Turandot.

Fuori dal centro, le campagne lucchesi invitano a scoprire una Toscana autentica, costellata di oliveti, vigneti e ville storiche come la Villa Reale di Marlia, amata da Elisa Bonaparte. Qui è possibile soggiornare in alberghi o bed & breakfast con tariffe inferiori ai 60 euro a notte, un’opportunità per vivere la cultura e la natura senza rinunciare al risparmio.

Lago di Bolsena e Ferrara: relax e arte a portata di mano

Tra le mete perfette per chi cerca relax, il Lago di Bolsena si conferma una scelta eccellente. Situato vicino a Viterbo, questo lago vulcanico gode di un clima mite in autunno, con temperature che spesso sfiorano i 20 gradi. Il lungolago offre passeggiate suggestive tra i colori del foliage, mentre i piccoli paesi rivieraschi organizzano mercatini di artigianato e eventi per famiglie. Le strutture ricettive della zona propongono camere a prezzi molto accessibili, rendendo Bolsena una meta ideale per un soggiorno tranquillo e a basso costo.

Altro gioiello meno conosciuto è Ferrara, città d’arte in Emilia-Romagna che a novembre si veste di nebbie misteriose, accentuando il fascino di monumenti come il Castello Estense, la Cattedrale e la pittoresca Via delle Volte. Il centro storico, dichiarato anch’esso Patrimonio UNESCO, custodisce testimonianze del Rinascimento e un vivace tessuto culturale. I prezzi degli alberghi a novembre partono da circa 50 euro a notte, un’occasione per immergersi in una città raffinata e poco affollata.

A sud di Roma, la zona dei Castelli Romani rappresenta una meta ideale per chi desidera godere di paesaggi naturali e piccoli borghi ricchi di storia senza allontanarsi troppo dalla capitale. Località come Castel Gandolfo e Rocca di Papa offrono scorci panoramici sui laghi di Albano e Nemi, immersi in un contesto di parchi e siti archeologici di grande valore.

Le temperature in autunno sono miti, con minime che raramente scendono sotto i 7 gradi e massime spesso superiori ai 17 gradi, condizioni perfette per escursioni e visite culturali. Anche qui è possibile trovare alloggi a prezzi contenuti, con camere in b&b e alberghi che partono da 50 euro a notte, permettendo una vacanza all’insegna dell’autenticità e del risparmio.