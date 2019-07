Questa sera a Napoli la Notte della Tranta a Via Toledo

Grande appuntamento con la tradizione della taranta questa sera a Napoli in occasione della Notte della Tarante che si terrà a via Toledo.

L’evento nasce per sostenere il progetto di recupero di 4 oasi del Mezzogiorno in collaborazione con Legambiente e Intesa Sanpaolo in Basilicata, Calabria, Campania e Puglia.

La Notte della Taranta inizierà questa sera a partire dalle 18.00 e fino alle 20.00 in Via Toledo. Il progetto finanzierà la rigenerazione dell’oasi dei Variconi a Castel Volturno, un’oasi protetta situata alla sinistra della foce del Volturno.

Come riporta Vesuvio Live l’obiettivo è quello di rendere fruibile l’area dell’oasi del Variconi per contrastare il bracconaggio e la criminalità organizzata. La notte del 22 aprile la passerella e il capanno principale dell’oasi sono stati infatti distrutti da un incendio e serve aiuto per ricostruirlo.

La Notte della Taranta unisce pizzica e tammurriata con il gruppo Sette Bocche. Quello di questa sera sarà dunque un appuntamento imperdibile nel cuore di Napoli!