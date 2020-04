Quasi Amici – Intouchables: trama, attori e curiosità, film questa sera Canale 5

Stasera Canale 5 andrà in onda il film Quasi Amici – Intouchables, del 2011 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano.

Il film Quasi amici è ispirato ad una storia vera, racconta l’incontro tra due mondi apparentemente lontani.

Dopo un incidente di parapendio che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale.

Per dirla senza troppi giri di parole, la persona meno adatta per questo incarico. L’improbabile connubio genera altrettanto improbabili incontri tra Vivaldi e gli Earth, Wind and Fire, dizione perfetta e slang di strada, completi eleganti e tute da ginnastica.

Due universi opposti entrano in rotta di collisione ma per quanto strano possa sembrare prima dello scontro finale troveranno un punto d’incontro che sfocerà in un’amicizia folle, comica, profonda quanto inaspettata.

Quasi Amici – Intouchables: cast

Cast di respiro internazionale per il film in onda questa sera su Canale 5 che vede come protagonisti terrà inchiodati al televisore milioni di telespettatori.

I protagonisti della pellicola sono: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny. Hanno partecipato al film anche: Audrey Fleurot, Clotilde Mollet, Alba Gaïa Kraghede Bellugi