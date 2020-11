Quarant’anni fa il sisma che distrusse la Campania: “La più grande catastrofe naturale della storia italiana moderna”

Il 23 novembre del 1980 un terremoto di magnitudo oscillante tra i 6.5 e i 6.8 della scala Richter, era quella compresa tra Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania.

Una scossa della durata di 90 secondi, che coinvolse 5 milioni di abitanti tra Campania, Basilicata e Puglia, con quasi 700 comuni colpiti di cui 37 disastrati.

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha voluto ricordare così quel terribile giorno: “Il sisma che quaranta anni orsono sconvolse Campania e Basilicata resta la più grande catastrofe naturale della storia italiana moderna. Rinnoviamo il cordoglio per le migliaia di vittime e la gratitudine per quanti si prodigarono dopo il sisma per il soccorso materiale e spirituale della popolazione colpita. In quelle ore drammatiche, nelle settimane e nei mesi successivi abbiamo sperimentato un sentimento di unità e solidarietà nazionali; l’intera Italia, non solo Campania e Basilicata, partecipò al lutto ed agli aiuti. Tale nobile sentimento unitario e solidale ha contributo in modo determinante alla ricostruzione civile e morale delle zone terremotate. Non sono mancati, insieme agli slanci solidali ed ai progetti realizzati, anche errori, problemi, sprechi, malversazioni ed alcune ferite non sono del tutto rimarginate. In questi tempi, la comunità nazionale vive una sfida analoga contro un nemico che insieme alla salute attenta al nostro modo di vivere ed alla nostra umanità. Tutti e ciascuno siamo chiamati in queste ore a ritrovare quella solidarietà e quell’unità che ci aiutò a superare il Terremoto 1980 come supereremo il Covid-19”.