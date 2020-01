Quando un Padre: trama, cast, attori e curiosità film questa sera Canale 5

Questa sera su Canale 5 sarà proposto il film Quando un padre, uscito nel 2017 e diretto da Mark Williams.

Quando un Padre: trama

Butler pensa che il modo migliore per prendersi cura della propria famiglia sia guadagnare più denaro possibile. Perciò si lancia anima e corpo nel lavoro, rinunciando alla sua etica in nome del guadagno economico e al tempo di qualità con moglie e figli in nome di una carriera in ascesa.

A poco a poco si aliena dal nucleo familiare, incapace di instaurare una connessione emotiva con i figli, fino a quando il maggiore, Ryan, di dieci anni, non si ammala gravemente. Il ribaltamento dei valori che ne consegue getterà Dane in una crisi profonda.

Quando un Padre: cast

Cast di alto profilo per il film che questa sera terrà inchiodati al televisore milioni di persone.

I protagonisti della pellicola che ha già riscosso un grande successo all’estero sono: Gerard Butler, Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol, Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters, Anupam Kher