Da sempre il Nord Italia è considerato il principale motore economico del nostro Paese, grazie alla presenza di un tessuto imprenditoriale molto articolato. La Lombardia, il Piemonte, l’Emilia-Romagna e il Veneto sono tra le regioni più industrializzate non solo dell’Italia, ma dell’intera Europa ed è notevolissima la presenza di grandi, piccole e medie imprese che operano nei settori più disparati (automotive, tecnologico, chimico, farmaceutico, meccanico ecc.).

In un contesto economico così dinamico, può risultare particolarmente interessante cercare di capire quali siano le realtà imprenditoriali che hanno saputo distinguersi per crescita e capacità di espansione. A questo proposito, è indubbiamente utile la classifica dei Money Awards per crescita di fatturato, stilata da Money.it in collaborazione con Creditsafe. Il premio assegnato è il Growth Money Awards, con il quale vengono premiate le imprese che hanno mostrato la maggior crescita di fatturato annuo. Le aziende partecipanti sono state suddivise per Growth Nord, Growth Centro e Growth Sud e Isole e la cerimonia si è tenuta il 27 novembre 2025 a Roma.

La crescita del fatturato annuo come indicatore di dinamismo

Il fatturato annuo di un’impresa non è ovviamente l’unico dato che viene preso in considerazione quando si analizzano le performance di un’azienda. Tuttavia, un aumento significativo del fatturato nel periodo gennaio-dicembre indica un’impresa dinamica, che sta ampliando il suo mercato di riferimento o, comunque, sta migliorando la sua competitività.

Nel Nord Italia, dove la concorrenza è particolarmente numerosa, la crescita del fatturato annuo indica solitamente che l’azienda ha adottato strategie commerciali efficaci e ha investito in innovazione, adattandosi alle richieste dei mercati che, com’è noto, sono sempre più complessi ed esigenti.

Una crescita che ha riguardato più settori

Se analizziamo con attenzione la classifica dei Money Awards per crescita di fatturato relativa alle regioni del Nord, emerge che ai primi posti si sono collocate aziende attive in settori molto diversi tra loro: dalla consulenza informatica alla ristorazione, dalla produzione di gas alla raccolta di rifiuti non pericolosi. Questa varietà mette in luce quanto il tessuto produttivo del Nord Italia sia articolato e diversificato: grandi gruppi industriali, piccole e medie imprese, realtà altamente specializzate ecc.

Quali sono le strategie che favoriscono la crescita del fatturato?

Una rilevante crescita del fatturato annuo è raramente frutto della casualità. Dietro di essa, infatti, ci sono di solito strategie ben precise. Tra le più ricorrenti si possono ricordare quelle che mirano all’acquisizione di nuovi clienti: campagne di marketing, partecipazioni a fiere ed eventi nazionali e internazionali, sponsorizzazioni, collaborazioni con altre aziende, l’apertura di canali di vendita online (e-commerce) ecc.

Un’altra strategia adottata da molte imprese è l’introduzione di nuovi prodotti e/o servizi. Diversificare e ampliare l’offerta, infatti, porta spesso a una crescita significativa delle vendite.

Si devono poi ricordare gli investimenti in innovazione e tecnologia (piattaforme digitali, intelligenza artificiale, Internet delle Cose ecc.), che permettono di solito all’azienda di restare competitiva e soddisfare meglio le esigenze del mercato.

Crescita del fatturato: un indicatore importante

Analizzare le aziende del Nord Italia che hanno realizzato la maggiore crescita di fatturato annuo consente di avere le idee più chiare su come si sta evolvendo il tessuto economico di una parte importante del territorio nazionale. Queste imprese, infatti, sono spesso casi di successo che possono dare un’idea precisa sull’evoluzione e sui cambiamenti del mercato e, di conseguenza, possono contribuire alla crescita complessiva del sistema produttivo.