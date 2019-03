Quale pellicola vinse l’oscar nel marzo del 1992 come Miglior Film

La 64ª edizione della cerimonia di premiazione degli Oscar si è tenuta il 30 marzo 1992 al Dorothy Chandler Pavilion di Los Angeles. Il conduttore della serata è stato l’attore comico statunitense Billy Crystal.

Miglior regia: Jonathan Demme – Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs)

Il miglior film: Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs), regia di Jonathan Demme.

Migliore attore protagonista: Anthony Hopkins – Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs).

Migliore attrice protagonista: Jodie Foster – Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs).

Migliore attore non protagonista: Jack Palance – Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche (City Slickers).

Migliore attrice non protagonista: Mercedes Ruehl – La leggenda del re pescatore (The Fisher King).

Miglior sceneggiatura: Callie Khouri – Thelma & Louise.

Miglior sceneggiatura non originale: Ted Tally – Il silenzio degli innocenti (The Silence of the Lambs)