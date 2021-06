Pulifondali, anche Amalfi in prima fila per l’ecosistema marino

La FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) ed il Comune di Amalfi saranno ancora una volta in prima fila per dare il proprio contributo al miglioramento dell’ecosistema marino italiano.

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, sabato 5 giugno 2021, si occuperà, con la collaborazione degli organi territoriali interessati e dei propri tesserati, di pulire i fondali di alcune tra le più belle località d’Italia. Il tema di quest’anno sarà il “Ripristino degli Ecosistemi”.

“Pulifondali, questo il nome della nostra iniziativa – spiega il Presidente della FIPSAS, Prof. Ugo Claudio Matteoli – che proprio il 5 giugno arriverà in Costiera Amalfitana (Conca dei Marini e area antistante la spiaggia della Vite), Amalfi, nel Porto di Pescara, in quello di Vasto e in quello di Santa Maria di Leuca. La conservazione dell’ambiente e la sua salute sono tra i punti fondanti della nostra Federazione, da sempre attenta agli ecosistemi marini, lacustri e dei corsi d’acqua. Anche in questa occasione si conferma la collaborazione con il Corpo delle Capitanerie di Porto a supporto delle iniziative che puntualmente proponiamo ogni anno”.

In collaborazione con i Comuni interessati, i rifiuti che verranno “pescati” saranno correttamente smaltiti grazie all’impegno delle aziende che in loco si occupano della raccolta.

“Aderiamo all’iniziativa nazionale condividendone lo spirito di rispetto dei fondali marini e dell’ecosistema – dichiara Ilaria Cuomo, consigliere comunale con delega all’Ambiente e all’Educazione ambientale – Già in passato con “Spiagge e Fondali Puliti” abbiamo pulito alcuni tratti di mare di Amalfi, oggi siamo di nuovo impegnati per lanciare un messaggio di salvaguardia dell’ambiente prendendoci cura di un altro tratto del nostro mare. Ringraziamo la FIPSAS, che ha dato vita all’iniziativa in alcune delle località marittime più belle d’Italia. Amalfi è tra esse per sottolineare il messaggio di rispetto e tutela dell’ambiente nella giornata ad esso dedicata. Il fondo marino sarà controllato dai sommozzatori, ripulito nel caso fossero trovati rifiuti o oggetti abbandonati in mare e poi i materiali raccolti saranno recuperati dall’azienda del servizio di igiene urbana e saranno differenziati e avviati al riciclo”.