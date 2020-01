Proverbi e modi di dire: da dove deriva l’espressione “Fare le corna”

In Italia e in Europa quando una persona viene tradita dal proprio partner si dice che “ha avuto le corna” mentre chi ha tradito “ha messo le corna”.

Questo modo di dire, che sottintende l’atto di adulterio, è diffusamente usato al giorno d’oggi e affonda le sue radici nel passato, addirittura nella mitologia greca.

“Fare le corna” – ecco da dove deriva questa espressione

L’ipotesi più accreditata vuole far derivare questo modo di dire alla mitologia greca e, nello specifico, risalga addirittura a Minosse, re di Creta.

Si narra infatti che sua moglie Pasifae si fosse invaghita di un bellissimo toro che il dio Poseidone aveva inviato al re cretese affinché lo sacrificasse in suo onore.

La bellezza del toro indusse Minosse a salvargli la vita sacrificando al suo posto un altro animale. Poseidone, molto contrariato dalla disubbidienza del re, decise di vendicarsi facendo in modo che Pasifae s’innamorasse del toro.

La sua folle passione la portò a chiedere a Dedalo di farsi costruire una mucca di legno nella quale poter consumare il suo atto d’amore con il bell’animale.

Dalla loro unione nacque il Minotauro e gli abitanti di Creta, da quel giorno, in segno di scherno, cominciarono a salutare il re Minosse con il gesto delle corna per ricordargli del toro con cui era stato tradito.

Un’altra versione della stessa storia vuole che la moglie di Minosse non era propensa a fare l’amore per cui la Dea Afrodite la trasformò in una ninfomane.

La donna abbandonò il marito, ma presa dalla disperazione per non avere più un compagno con cui soddisfare le proprie voglie, si innamorò perdutamente di un toro.

Da questa unione, nacque il famoso Minotauro. E ogni volta che il re Minosse si faceva vedere in pubblico, i suoi sudditi gli mostravano il gesto delle corna, per ricordare al famoso re la relazione che sua moglie ebbe con il toro.

C’è da dire, però, che anticamente le corna non avevano una valenza negativa e anche le divinità e i personaggi più in vista venivano spesso rappresentati con le corna in testa per evidenziare la virilità e il coraggio.

E allora quand’è che questa espressione assunse un connotato negativo?

Sembra sotto l’imperatore bizantino Andronico I Comneno, un tipo poco raccomandabile, violento e con il vizio delle donne. Dal 1183 al 1185 Andronico Comneno conquistò il potere e cominciò ad accanirsi contro i sudditi, soprattutto contro chi lo avversava.

Oltre a fare imprigionare chiunque senza alcuna ragione, l’imperatore rapiva le donne e le manteneva come concubine fino a quando non si stancava. Poi faceva appendere sui muri delle case dei poveri mariti delle teste di cervi per burlarsi di loro.

Dal 1185 in poi “cherata poiein” in greco significò “mettere le corna” per indicare lo scherno pubblico subito dai poveri mariti sudditi dell’imperatore Andronico.

Quando i soldati del re Guglielmo II il Normanno entrarono a Salonicco e videro le corna appese sui muri e le finestre di alcuni palazzi, ne chiesero il motivo.

L’epiteto “cornuto” raggiunse così la terra di Sicilia, poi il resto d’Italia e infine altri Paesi europei.