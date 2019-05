Programmi Tv Stasera 31 maggio in Onda su Rai, Mediaset, La7

Ultimo giorno del mese di maggio e programmazione scoppiettante per quanto riguarda il palinsesto di questa sera.

Vediamo insieme i programmi tv che saranno messi in onda questa sera di venerdì 31 maggio.

Partiamo dalle reti Rai.

Su Rai1, ore 21.25 Ballando con le stelle

Finale di uno dei programmi più amati ed apprezzati della Rai condotto da Milly Carlucci. Chi conquisterà la finale?

Rai 2 ore 21:20 Iron Man 3



Tony Stark e il suo alter ego Iron Man si ritrovano ad affrontare un nuovo nemico che non conosce alcun limite. Si tratta del Mandarino. Stark é costretto a ricorrere alle sue sole forze e abilitá per sopravvivere e proteggere le persone a lui piú care.

Mentre, su Rai 3, ore 21:20 Smetto quando voglio



Pietro Zinni perde il posto di lavoro a causa dei tagli all’universitá. Per sopravvivere ha un’idea tanto semplice quanto drammatica: mettere insieme una banda criminale, reclutando i migliori ex colleghi finiti a lavorare chi benzinaio o come lavapiatti e chi a giocare a poker.

Passiamo ora ai programmi tv stasera sulle emittenti Mediaset.

Rete 4, ore 21:27 Quarto grado

Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero al timone del programma ‘crime’ più social della televisione italiana. Alla base del racconto, le interviste ai protagonisti delle vicende, i collegamenti con gli inviati sul territorio e le meticolose ricostruzioni della redazione

Su Canale 5, ore 21:20 Ciao Darwin

Il the best of del gioco condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti.100 concorrenti divisi in due squadre, ciascuna con un proprio capitano, individuato tra personaggi noti, si sfidano per la vittoria.

Su Italia 1, ore 21.25 Knok Knok

Evan Webber é un architetto felicemente sposato con Karen, un’artista di successo. La donna per il weekend della festa del papa’, parte con i figli per una gita sulla spiaggia precedentemente programmata. Evan, rimasto solo nella sua bellissima casa di lusso, lavora a un progetto. Quella stessa sera, alla sua porta bussano due donne, Genesis e Bel. Con la scusa di dover usare internet per trovare l’indirizzo di una festa, le due ragazze entrano in casa. Cosi’ cominceranno i problemi per Evan, che dovra’ cercare si sopravvivere alle due fino al rientro della sua famiglia.